Il gospel stasera è protagonista al cinema Arena Italia di Numana

Grande serata domani a Numana che dalle 21.15 apre al concerto natalizio del gruppo "Quelli che... non solo Gospel" al cinema Arena Italia.

Il coro, già conosciuto dagli amanti del genere e non solo, è stato fondato nel settembre 2006 a Montegranaro. L’idea è nata da un gruppo di persone che, amanti della musica e abituate a cantare ogni domenica alla Messa, da tempo coltivavano un sogno: realizzare un concerto di Natale diverso dal solito. Da allora , visto l’enorme ed inaspettato successo, il coro ha voluto continuare con impegno il suo grande progetto fino ad oggi, esibendosi in numerosi concerti e riscuotendo entusiastici consensi di pubblico di ogni età. Con la loro varietà di generi e musiche, i "Quelli che…non solo Gospel" portano avanti il loro progetto con la semplicità e l’allegria che sono state presenti fin dall’inizio e pur essendo accompagnati da grandi musicisti, non dimenticano mai di essere un coro amatoriale, che è riuscito comunque a realizzare un grande sogno e a cantare il Vangelo, il Gospel in inglese, con uno strumento indispensabile la voce del cuore. Un genere da sempre apprezzatissimo seppur non autoctono, soprattutto durante le festività natalizie, anche in zona dove il gruppo ha riscosso notevole successo. Ingresso gratuito senza prenotazione.