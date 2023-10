Il governatore Acquaroli archivia il rimpasto

"Squadra confermata? Credo che la squadra non sia stata mai messa in dubbio da nessuno". Il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli (FdI), risponde così a una domanda sulle fibrillazioni che da alcune settimane riguardano la giunta regionale. Rassicurazioni che non convincono il capogruppo del Pd in consiglio regionale, Maurizio Mangialardi, che definisce "preoccupante la china presa dall’amministrazione. I litigi interni rischiano di paralizzare le Marche". Le voci di rimpasto toccano soprattutto il fronte Lega: la segretaria regionale Giorgia Latini avrebbe premuto per cambiare almeno due assessori. Il partito si è detto poi "unito e compatto", nell’obiettivo "comune di servire la Regione". "Tutti abbiamo sempre lavorato per dare le necessarie risposte alla nostra comunità – afferma Acquaroli – e continueremo su questa falsariga. Non vedo problemi di nessuna natura, vedo una squadra che vuole impegnarsi nel pratico per dare risposte. In un momento in cui ci sono in atto due guerre, crisi internazionali e geopolitiche molto forti, problemi di inflazione, costo dell’energia, delle materie prime, della benzina che in molte regioni, per fortuna non nella nostra, ha superato i 2 euro, credo che tutti noi dobbiamo rimanere concentrati sulle priorità. Al di là di battute e situazioni, tutti abbiamo sempre lavorato per la nostra regione". "È triste che, dopo giorni di silenzio, il presidente Acquaroli si appelli al dramma delle guerre per nascondere la crisi che dilania il centrodestra marchigiano. Crisi che resta aperta, visto che nessuna delle questioni che l’avevano innescata è stata risolta". Il Pd si dice preoccupato, "perché nei prossimi mesi affronteremo temi decisivi per il futuro delle Marche – dice Mangialardi –. E metterli in mano a uno schieramento diviso su tutto significa paralizzare la Regione. È probabile che lo scontro tra FdI, Lega e Forza Italia si traduca in una serie di reciproci sgambetti. Ma il peggio, forse, arriverà con la legge urbanisticaan".