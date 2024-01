Il governatore: "I voli di continuità non c’entrano nulla"

Con un video postato sulla pagina Facebook, della durata di quasi sette minuti, il presidente della Regione Francesco Acquaroli ieri ha rotto il silenzio sulla bufera di Aeroitalia. Lo ha fatto di pomeriggio, dopo la conferenza che Bruschini aveva tenuto in aeroporto. Prima ha ribadito il record di passeggeri che quest’anno ha raggiunto l’aeroporto, ricordando che sono stati "530mila quelli registrati, un trend in crescita per i quali siamo fieri del lavoro svolto e per l’attrattiva del nostro aeroporto". Una regione da record che quindi "non può essere macchiata da alcune cancellazioni avvenute nel mese di dicembre (riferite ai voli, ndr)". Acquaroli si è poi concentrato sul punto della continuità territoriale "che ci è stata concessa dalla comunità europea – ha detto – e cofinanziata dalla Regione Marche per 3 milioni e 100mila euro all’anno, un servizio pubblico per aggiudicare un bando seguito da Enac che ad ottobre ha permesso l’apertura dei voli". Tutto il resto delle polemiche sentite in questi giorni "non riguardano la continuità territoriale – ha tenuto a precisare il governatore – non riguardano i finanziamenti dei voli della Regione Marche perché non può finanziare voli direttamente, lo può fare per il tramite della continuità territoriale perché ce lo consente il governo italiano e la comunità europea". "Per legge non può la Regione finanziare voli che partono dalle Marche – ha continuato il governatore – Le polemiche ascoltate riguardano un altro aspetto, un contratto di marketing per la promozione del nostro territorio che è stato sottoscritto dal vettore che si è aggiudicato il bando e da Atim. Questa vicenda nulla ha a che vedere con i voli, vogliamo sia ben distinto a tutti. Quelle che sono le vicende che riguardano l’aeroporto di continuità territoriale e i voli devono essere difese, protette e tutelate perché questa opportunità è tanto importante per la competitività del nostro territorio e frutto di lavoro enorme che noi non vogliamo perdere creando disinformazione".

Acquaroli riconosce alcuni errori "nel mese di dicembre, non abbiamo difficoltà a riconoscerlo, troppi sono stati i voli cancellati e troppe sono state le polemiche seguenti ai voli cancellati, si crea un’immagine che rischia di compromette il grande risultato ottenuto". Il governatore ha chiarito che "non vogliamo compromettere questo risultato fondamentale per la crescita dell’aeroporto, per abbattere distanze e tempi di percorrenza che per troppi anni hanno condizionato negativamente lo sviluppo di questa regione. Se sono state evidenziate problematiche di natura contrattuale dovranno essere gli organi competenti a stabilire chi ha ragione o torto".