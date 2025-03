Il governatore incontra il ministro: "Torna l’ombra del Cpr a Falconara. Un incubo che va fermato subito"

L’ombra del Cpr (Centro di permanenza per il rimpatrio) a Falconara nella zona delle caserme torna di attualità. L’annuncio da parte del ministro degli Interni, Matteo Piantedosi, di cinque nuove strutture del genere in Italia e il concomitante incontro con il governatore delle Marche, Francesco Acquaroli, farebbero pensare alla conferma di una procedura annunciata dal Carlino all’inizio dello scorso autunno. L’opposizione in consiglio regionale torna a farsi sentire, nonostante non ci sia una conferma ufficiale sulla scelta del sito falconarese nella short list del governo: "Il ministro Piantedosi ha affermato di aver individuato ben cinque nuovi siti dove realizzare Cpr e per due di essi di aver già affidato e realizzato gli studi preliminari, con l’obiettivo di partire con l’affidamento della realizzazione entro primavera: tra questi sembra sempre più probabile quello che si vorrebbe costruire a Falconara. Indiscrezione di fatto confermata anche dopo l’incontro di ieri a Roma con il presidente Acquaroli – ha detto il consigliere regionale del Pd Antonio Mastrovincenzo – Il ministro ha ribadito, in tema di gestione dell’immigrazione, ’particolare attenzione per il territorio marchigiano anche in considerazione di progettualità in corso e future’. Piantedosi, a novembre scorso ad Ancona, su questo tema aveva assicurato il dialogo con il territorio che non risulta invece esserci stato; noi continuiamo ad esprimere ferma contrarietà rispetto a questa scelta scellerata, che contrasteremo in ogni sede".

Se i Dem sono preoccupati, la sindaca di Falconara, Stefania Signorini, ribadisce un concetto: "Mi sono sentita con il governatore e non ci sono aggiornamenti rispetto all’ipotesi di un Cpr a Falconara. Detto questo, ribadisco la mia ferma contrarietà, che è la mia e quella della comunità, per i motivi che abbiamo ribadito anche in passato. Un sito inidoneo come ho avuto modo di rappresentarlo al ministro già a novembre. Lo ringrazio per la disponibilità mostrata. Abbiamo già inviato la documentazione e i motivi del nostro diniego al ministero. Ma ad oggi non ci sono aggiornamenti".

La preoccupazione però a sinistra resta: "Torna l’incubo di un nuovo Cpr a Falconara. Acquaroli vuol far pagare ai marchigiani le politiche fallimentari del governo Meloni sull’immigrazione – attacca l’altra consigliera Dem, Manuela Bora che sulla questione ha presentato un’interrogazione alla giunta regionale che sarà discussa dall’Assemblea legislativa delle Marche martedì prossimo – Non credo sia casuale la visita al Viminale del presidente Acquaroli a cui chiederò in aula di smetterla con i giochi di parole e di essere trasparente nei confronti delle nostre comunità: dichiarare che con Piantedosi ha parlato di ‘alcune esigenze relative alla sicurezza e alla gestione dell’immigrazione’ significa solamente prendere in giro i cittadini" ha concluso la Bora.

p.cu.