Il gran finale del "Cinematica festival"

Gran finale per il festival ‘Cinematica’ di Ancona, che oggi si conclude alla Mole proponendo una ricca serie di eventi, pensati anche per bambini e adolescenti. Si inizia infatti con ‘Cinematica Kids& Teen’, che oltre alla ‘Sala giochi adesso!’ (dalle ore 10 alle 13, ingresso libero) presenta il laboratorio ‘Come creare musica col Game Boy’, che vedrà Damiano ‘Dag’ Gualandri spiegare le basi per utilizzare LSDJ, software di riferimento per la composizione di musica chipttune (ore 10.30-12, gratuito su prenotazione a cinematicafestival@gmail.com).

Dalle ore 11 alle 19 la Sala Vanvitelli diventa spazio per i visori VR con la replica delle installazioni interattive ‘Spiritus Mundi’ di Gwendaline Bachini, e ‘Collective Body’ di Sarah Silverblatt-Buser (ingresso libero per 4 persone alla volta). L’esplorazione di esperienze immersive culmina con ‘FLUX – Full Experience’ della compagnia Fattoria Vittadini. La coreografia di Maura Di Vietri, in collaborazione con la Scuola Mohole di Milano, arriva dopo il successo registrato al Festival dei Due Mondi di Spoleto. Ispirato alla pratica del viaggio sciamanico, ‘FLUX’ guida lo spettatore alla ricerca del proprio animale-guida, creatura che rappresenta il legame con la parte più profonda dell’anima. Ingresso 5 euro. Prenotazioni: cinematicafestival@gmail.com).

Alle ore 17 è previsto il talk a cura di Air Danza su ‘Danza e dispositivi visuali. Evoluzione del gesto danzante’, con Elena Cervellati (docente di Storia della danza all’Università di Bologna), Silvia Garzarella (ricercatrice di Storia della danza, sempre a Bologna) e Gwendoline Bachini, coreografa e media artist. A seguire (ore 19, ingresso gratuito) appuntamento con i progetti finalisti della ‘Cinematica Videodance Competition’, selezionati dalla giuria di qualità composta dal coreografo Fabrizio Favale, dalla storica della danza Elena Cervellati e dall’artista visuale Igor Imhoff. Il pubblico potrà visionare e votare i film finalisti, scelti tra circa 150 progetti provenienti da tutto il mondo. A condurre sarà la talentuosa cantante e attrice Roberta Carrieri, capace di passare con disinvoltura dall’ukelele al ventriloquismo, fino alla pura canzone d’autore.

‘Cinematica 2025’ chiude alle ore 21.30 (ingresso libero) con una creazione appositamente realizzata per il festival, la conferenza-spettacolo ‘Paesaggio Nanou’, che approfondisce il lavoro sull’immagine/movimento della compagnia di danza ravennate Gruppo Nanou, vincitore del Premio Ubu 2024. Nel corso degli anni, la compagnia ha attraversato il rapporto tra corpo, immagine e movimento senza mai confonderlo con una semplice documentazione scenica. Il video è stato, di volta in volta, spazio, sguardo, corpo. Dalle prime esperienze installative con televisori a tubo catodico, fino all’attuale ricerca sulla videocamera come dispositivo coreografico, il percorso ha spostato l’attenzione dalla rappresentazione alla percezione. Marco Valerio Amico, con lo sguardo guida di Elena Cervellati e Silvia Garzarella, presenta dal vivo un dispositivo con due danzatori e una videocamera wireless, in cui la ripresa diventa gesto coreografico e lo sguardo si fa corpo. Attraverso materiali video di archivio il discorso si estende dal set alla scena, indagando la vertigine percettiva che nasce quando la danza e l’immagine si attraversano.