Il gran ritorno di Calvigioni

Christian Calvigioni è pronto. Per il grande ritorno. Dopo quasi dieci mesi dall’ultima partita disputata, a metà novembre, il derby casalingo contro il Castelfidardo. Quella domenica sono iniziati i problemi di salute, visite e cure oltre a un’operazione al cuore. Ormai acqua passata.

"Certificato medico ok, sono al 100%, arruolato - fa sapere il mastino giallorosso, classe 1993-. E da domenica fortunatamente potrò godermi anche io questi momenti che tanto mi mancavano". Il campo, i tifosi. Domenica in un Diana che ha riaperto proprio ai tifosi dopo la squalifica, ha guardato, insieme ad alcuni compagni, vicino al settore piu caldo del tifo giallorosso, l’andata degli ottavi di Coppa Italia di Eccellenza vinta dall’Osimana 2-0 contro i Portuali. "Abbiamo giocato un’ottima partita che ci ha visti protagonisti per lunghi tratti - continua il mediano dei senzatesta -. È stata una vittoria meritata per quello che abbiamo dimostrato nonostante le difficoltà fisiche che si possono avere in questo periodo della stagione. Adesso però c’è da archiviare immediatamente questo successo e mettere la testa al campionato dove l’equilibrio regnerà sovrano e i dettagli, alla lunga, faranno la differenza". Prima giornata in trasferta, domenica, sul campo della neopromossa Matelica. "Ci aspetta una partita difficile contro un avversario ostico che di neopromosso non ha niente, vedendo la qualità dei giocatori che dispone. Ma è da un mese e mezzo che stiamo lavorando bene per farci trovare pronti e poter dire la nostra". Come l’Osimana ha fatto domenica nell’esordio in Coppa grazie alle reti di Buonaventura e Mafei. Ora mister Labriola - che non poteva debuttare meglio in partita ufficiale sulla panchina dell’Osimana - avrà anche un Calvigioni in più.

"La visita è andata bene come speravo e quindi sono tornato a essere a disposizione a tutti gli effetti. Voglio accantonare definitivamente questa esperienza che ho avuto e ri-iniziare a sentirmi giocatore". E allora si guarda al campo, al campionato di Eccellenza che sta per iniziare. "Della squadra di quest’anno ho sensazioni buonissime, perché il gruppo è rimasto sempre quello ed è una grande fortuna. Abbiamo ancora tanto da dare. E poi anche gli acquisti che sono stati fatti sono stati mirati per farci fare il salto di qualità definitivo. Insomma ci sono tutti i presupposti per fare una grande stagione con il mister e lo staff che sono di primissimo livello" chiude Calvigioni.