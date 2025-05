Il Gran Tour 2025 alla prima tappa ’Tipicità in blu’ apre il calendario

Un nuovo viaggio nel cuore autentico delle Marche, alla scoperta di borghi, paesaggi, tradizioni, sapori e saperi che rendono la regione un unicum. Ieri ad Ancona, è stato ‘varato’ il ‘Gran Tour delle Marche 2025’, la cui prima tappa è ‘Tipicità in blu’, in corso nel capoluogo.

Una partenza nel segno del mare e della pesca, che proseguirà il 14 giugno a Civitanova Marche con ‘Gustaporto’, grande festa che celebra la cultura peschereccia, e il 29 a Porto Recanati, che propone il suo ‘Brodetto Show’.

Il gusto è senso predominante del ‘Gran Tour’. E se con ‘Senigallia Città Gourmet’ (31 agosto) si resta in ambito ‘marino’ (ma non solo), l’entroterra offre un ventaglio di prelibatezze che confermano la pluralità di un territorio non a caso declinato al plurale.

Si va da ‘Ascoliva Festival’ (10-21 agosto) alla ‘Festa del Ciauscolo e del salame spalmabile’ di Sarnano (6 e 7 settembre), dal tartufo nero di Pieve Torina (a dicembre) a ‘Leguminaria’, dal 17 al 19 ottobre ad Appignano. Montedinove l’1 e il 2 novembre punterà sulla mela rosa dei Sibillini, frutto antico dal profumo delicato.

C’è spazio anche per i dolci: i ‘Sughitti’ di Montecassiano, fatti con farina di mais, mosto e noci (dal 3 al 5 ottobre), e il torrone, a cui Camerino dedica una festa il 6 gennaio.

Capitolo a parte, il vino, celebrato in vari modi a Sant’Elpidio a Mare, Serrapetrona, Potenza Picena e Sefro. A Monteprandone il 28 novembre si potranno scoprire le ‘ricette monastiche’.

Ci sono poi i borghi che propongono eventi radicati nella tradizione popolare, come l’Infiorata di Casteraimondo (22 giugno), la rievocazione storica ‘Sciò la Pica’ di Monterubbiano (28 giugno - 1 luglio) e il Premio Internazionale della Fisarmonica a Castefidardo (10-14 settembre).

Un patrimonio diffuso che il presidente della Regione Francesco Acquaroli auspica si possa "inserire in una cornice unica che possa valorizzare un’identità e un orgoglio regionali".