Il grande cinema si sposta. I film con vista su Porta Pia: "Una stagione favolosa"

Qual è ad Ancona uno dei ‘segnali’ dell’arrivo dell’estate? Ovviamente il gran caldo, come quest’anno. E, altrettanto ovviamente, l’apertura dell’Arena Cinema Lazzaretto, ovvero i film serali all’aperto alla Mole Vanvitelliana. Quest’anno c’è una grande novità. Parliamo della location, che è una zona della Mole finora mai utilizzata. E’ la parte del canalone che si incontra entrando dall’ingresso sotto Porta Pia, e girando prima a sinistra e poi a destra. Dalla ‘platea’, infatti, si scorge la parte alta del monumento. Citiamo l’ingresso sotto Porta Pia solo per spiegare dove si trova la nuova sede. In realtà per raggiungerla bisogna entrare dalla parte del Mandracchio, per via dei lavori in corso.

Sicuramente saranno in tanti, domani (ore 21.30), a fare il percorso, perché il debutto del programma è affidato alla proiezione gratuita di un film molto amato dal grande pubblico, ‘Borotalco’ di Carlo Verdone, scelto come omaggio a Eleonora Giorgi a pochi mesi dalla scomparsa. In totale le serate saranno ben 57. A rivelarlo è Chiara Malerba, responsabile della programmazione, secondo la quale "questa è una delle migliori stagioni nella lunga storia del cinema al ‘Lazzaretto’. Ci saranno i film di maggiore successo dell’ultima stagione, come ‘Vermiglio’, che ha conquistato vari premi, e ‘Anora’, vincitore dell’Oscar". Come sempre alla Mole ci sarà una giusta alternanza tra mainstream e cinema d’autore. Chiara Malerba cita la rassegna "Cinque pezzi facili", dedicata quest’anno al periodo inglese di Alfred Hitchcock, con cui "consolidiamo la collaborazione con la Cineteca di Bologna e Park Circus di Londra" e l’imperdibile appuntamento del 13 agosto con ‘Ossessione’ di Luchino Visconti, proposto in "una meravigliosa versione restaurata, grazie alla collaborazione con la Cineteca Nazionale". Come è noto il film è girato in buona parte ad Ancona, e permette di vedere zone della città che poco tempo dopo le riprese (il film è del 1942) furono devastate dai bombardamenti. Per Malerba questo è "un valore aggiunto". Anche l’assessora Marta Paraventi cita ‘Ossessione’: "Ho chiesto di inserire il film nell’ambito del progetto culturale dell’assessorato ‘Ancona cultura aperta: visioni viaggi e identità per raccontare Ancona nel mondo’. Tornano anche le opere prime di giovani autori italiani, che saranno ospiti nell’arena per presentarle al pubblico. Si tratta di titoli che hanno avuto ottimi riscontri, sia ai Premi che nelle sale". Tra i film più attesi c’è ‘F1’ con Brad Pitt (17 agosto). Ma se volete vedere un capolavoro assoluto segnate sul calendario il 14 luglio, giorno in cui sarà proiettato in versione originale (con sottotitoli) ‘La conversazione’ di Coppola, con uno strepitoso Gene Hackman, scomparso a febbraio. Le proiezioni iniziano alle ore 21.30 (salvo diversamente indicato). Ingresso 5 euro (ridotto soci Arci 4 euro). In caso di maltempo le proiezioni saranno annullate. I biglietti sono acquistabili solo al botteghino presente sul posto, aperto un’ora prima dell’inizio dello spettacolo.

Raimondo Montesi