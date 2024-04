Il grande circo a teatro:: "L’Uomo Calamita" con la compagnia El Grito

Dopo oltre più di 100 repliche in giro per l’Italia, torna nelle Marche lo spettacolo che porta il grande circo a teatro. Stasera (ore 21.30) al ‘Concordia’ di Cupramontana va in scena ‘L’Uomo Calamita’, scritto e diretto da Giacomo Costantini della compagnia El Grito, in collaborazione con Wu Ming 2- Protagonisti sono Costantini, Wu Ming 2 (voce narrante) e Fabrizio "Cirro" Baioni, batterista di Pierpaolo Capovilla e i Cattivi Maestri, che cura anche le musiche del progetto. Lo spettacolo è il perfetto punto di incontro tra arte circense contemporanea e letteratura di ricerca, illusionismo e musica, per una performance polifonica in equilibrio sul filo immaginario della sperimentazione. Tra spericolate acrobazie, colpi di batteria e magie surreali, la voce dal vivo di Wu Ming 2 guida lo spettatore in una trama ricca di pathos e suggestioni. Sullo sfondo c’è la seconda guerra mondiale, e un circo clandestino oggetto delle attenzioni della polizia politica.