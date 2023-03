Il grande cuore dei ragazzi del "Cambi-Serrani" e del Città di Falconara per Dimitri

L’espressione "la solidarietà che va in gol" è perfettamente centrata se pensiamo all’evento organizzato ieri mattina dall’Istituto Cambi-Serrani e il Città di Falconara: un torneo di beneficenza per sostenere Dimitri Santarelli, 21enne tetraplegico, nella raccolta fondi avviata per acquistare un mezzo più consono alle sue esigenze. E in effetti la giornata al PalaBadiali è stata un successo, con lo stesso "Dimi" che, da bordo campo, ha assistito alle partite tra studenti prima, e tra studenti e campionesse delle Citizens poi. La dirigente scolastica Stefania Signorini era piuttosto emozionata per la risposta datale dai suoi alunni: "Non smettono mai di stupirmi e non posso che esserne orgogliosa. Hanno interpretato bene il senso di scuola intesa come comunità, una comunità di persone accogliente e in questo caso lo hanno fatto per aiutare Dimitri". Dimitri era con il papà Simone Santarelli, che ha spiegato le ragioni della raccolta fondi (che ha toccato quasi 15mila euro) per l’acquisto del nuovo pullmino: "Quello che usiamo ora non è più spazioso a sufficienza – ha detto -. Ne serve uno più grande, per contenere la carrozzina (sulla quale Dimi è costretto dopo l’incidente in bici, tremendo, del 2016) e soprattutto che possa permetterci di viaggiare più sicuri". Anche in quei viaggi che Dimitri e Simone affrontano verso la Grecia, dove risiedono la mamma e il fratello del giovane, portando avanti l’attività di famiglia. La degna sintesi nelle parole del capitano del Città di Falconara, Erika Ferrara, peraltro anche lei ex studentessa del Liceo: "Quando c’è un’iniziativa sociale noi ci siamo. Speriamo di poter aiutare Dimitri nelle sue sfide".

Giacomo Giampieri