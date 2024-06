Il grande cuore dei tifosi. In massa per l’Under 17. La Nord spinge i baby a una vittoria storica

"Vittime come noi di questo scenario indegno. Solo per voi il nostro sostegno", recitava uno striscione appeso ieri sulla recinzione del campo Sorrentino di Collemarino. E quel sostegno non solo c’è stato. Ma si è trasformato in energia per le gambe, adrenalina per il cuore ed ossigeno per i polmoni. Perché poi sul campo, nella più bella e incredibile pagina di una domenica segnata dai fiumi di parole, l’Under 17 dell’Ancona è riuscita a raggiungere un risultato clamoroso superando il Benevento 3-1 nella gara di ritorno dei quarti, dopo il 2-3 dell’andata, e decollando alla semifinale per lo Scudetto di categoria. Come se niente fosse accaduto. Pensando solo a fare quello che ragazzi di 16 anni dovrebbero fare: giocare e divertirsi. Ecco il capolavoro servito dalla formazione di mister Bilò, sospinta da decine e decine di tifosi biancorossi che hanno risposto presente all’appello di Curva Nord. Gli ultras sono entrati a ridosso nel calcio di inizio, sventolando bandiere, vessilli e sciarpe. Prima i soliti cori nei confronti dei vertici societari, da Roberta Nocelli a Mauro Canil, passando per Tony Tiong. Poi soltanto i canti tradizionali, a supporto del Cavaliere Armato e di quei ragazzi valorosi che, ora, si giocheranno un posto per accedere all’ultimo atto che assegna la coccarda tricolore. Nel mezzo anche la solidarietà di tanti che hanno voluto contribuire ad alimentare il sogno dell’Under 17. Dalla Croce Gialla, che al netto dei mancati pagamenti ricevuti dall’Ancona, era presente per la consueta assistenza. Al Colle 2006 che ha messo a disposizione acqua fresca per tutti i presenti. Neanche a dirlo, una chiusura classica. Come se, improvvisamente, il nastro fosse riavvolto all’indietro. Lo stadio è diventato il Del Conero e non più il Sorrentino. I ragazzi si sono parati fieri davanti alla Nord. E la Curva è impazzita di gioia per loro: "Che bello è, quando esco di casa, per andare allo stadio, a vedere l’Ancona".

Giacomo Giampieri