Il grande evento sportivo. Pattinatori da tutto il mondo

Da venerdì a domenica sulla spiaggia di velluto va in scena il terzo Trofeo Vesmaco Città di Senigallia "Sergio Rossi", unica tappa italiana delle cinque complessive del nuovo circuito europeo ‘Speed track european series’, organizzato dalla federazione italiana pattinaggio.

Attesi per l’evento 700 atleti di 106 team provenienti da tutto il mondo: presenti la nazionale colombiana, che vanta la leadership a livello mondiale, e quella del Venezuela, ma anche atleti da Argentina, Francia, Iran, Spagna e oltre. Sedici i campioni del mondo presenti a Senigallia, tra questi anche il campione olimpico belga Bart Swings, oro ai Giochi olimpici invernali di Pechino 2022 e argento a Pyeongchang nel 2018, fortissimo anche su pista dove ha vinto 7 ori mondiali.

Tra i 29 atleti della LunA Sports Academy, allenati da Luca Bernacchia, tra i tecnici del team della nazionale, fari puntati su Alessio Piergigli, campione europeo e vicecampione del mondo, e Alice Sorcionovo, campionessa europea e vicecampionessa del mondo juniores.

Un evento ormai consolidato nel cartellone primaverile per cui sono attese in città circa mille e 500 persone.

"Per il Comune di Senigallia è una grande soddisfazione poter ospitare questa terza edizione della manifestazione internazionale di pattinaggio al pattinodromo delle Saline, anche per la risonanza che ha su tutto il territorio. Ringraziamo la LunA Sports Academy e la Vesmaco organizzatori e sponsor dell’evento. Per la città un momento importante non solo dal punto di vista sportivo ma anche turistico, nonché un volano per i più giovani che si vogliono avvicinare a questo sport da noi molto praticato, grazie anche all’impianto Francesco Stefanelli" le parole del sindaco Olivetti.

Un evento di grande livello che dà lustro alla spiaggia di velluto: "Avremo atleti da tutti i continenti, una grande soddisfazione a livello sportivo ma anche per la nostra città – le parole del presidente del Luna Sports Academy Roberto Arthemalle - un bell’impegno ma lo facciamo molto volentieri perché organizzare eventi di questo livello per noi è una grande soddisfazione, saranno tre giorni molto intensi e dovrebbe assisterci anche il meteo".

La cerimonia d’inaugurazione dell’evento, patrocinato anche dal Coni Marche, è in programma venerdì alle 17,30, con la presentazione di tutti gli atleti che prenderanno parte alla competizione.