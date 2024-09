Il grande giorno di Farroni. A Parigi per stupire ancora

Oggi è il grande giorno per il fabrianese Giorgio Farroni (classe 1976) che inizierà la sua avventura ai Giochi Paralimpici con la prima gara a cronometro. Per lui è la sesta partecipazione nella sua longeva, lunghissima e strepitosa carriera. Dopo Sidney 2000, Pechino 2008 (dove conquistò una medaglia di bronzo nella gara su strada), Londra 2012 (medaglia d’argento su strada), Rio de Janeiro 2016 e Tokyo 2021 (argento a cronometro), ora per Giorgio è la volta di Parigi 2024.

Giorgio gareggerà nella gara a cronometro di oggi mercoledì 4 settembre (in tarda mattinata) e sabato 7 settembre nella gara in linea (ore 12.45). Le gare saranno trasmesse sui canali Rai (Rai2 o Raisport). I ciclisti dovranno vedersela con un percorso "mosso" di 14 chilometri (un solo giro nella cro- nometro, tre giri in linea), in cui spiccano due salite da un chilometro e mezzo con pendenza al 6% e qualche discesa impegnativa. Un circuito molto ‘nervoso’, con continui saliscendi e quindi non sarà una corsa facile né per lui na neanche per gli avversari. A Parigi 2024, dopo l’incredibile secondo posto a Tokyo in mezzo al diluvio, Farroni è l’atleta paralimpico e olimpico con il maggior numero di presenze (oltre 24 anni di gare) e tre medaglie (2 argenti e un bronzo) conquistate. Per chiudere il cerchio manca solo quella più preziosa. Il ciclista marchigiano ha abituato i propri sostenitori ad imprese memorabili e, in questa edizione, stupirà di nuovo con un risultato sorprendente. A 47 anni essere ancora competitivo in una categoria molto difficile è già sorprendente e Giorgio ci può ancora fare sognare. Gli avversari, soprattutto i cinesi, sono più giovani e agguerritissimi più che mai, ma il "nove" volte campione del mondo cercherà in tutti i modi per tornare a casa con un altro successo. Negli ultimi due anni Giorgio si è allenato con costanza quasi tutti i giorni sia con il sole che con la pioggia, ha fatto sacrifici a non finire ed è stato out per un po’ tempo causa una brutta caduta. Nonostante tutto con la forza d’animo, la determinazione e la grinta che lo contraddistingue è riuscito sempre a restare ai vertici italiani e internazionali conquistando ottimi risultati. In questo anno solare ha vinto sia il Campionato Italiano Paralimpico Strada che quello a Cronometro nella categoria Mt1. Nel 2023 ha vinto i Campionati Europei Paralimpici in Linea e a crono MT1; doppia vittoria ai Campioinati Italianii Strada in linea e a cronometro Mt1, vittoria in Coppa del Mondo Paraciclismo MT1 Crono, Huntsville-Alabama (USA) e in finale del Campionato Italiano Per Societa’ - Paralimpico. Giorgio Farroni andò a Sydney ancora ragazzino. A Pechino è partito fra i migliori e alla fine è salito sul podio. In Cina fece bene, ma l’esperienza di Londra fu più bella, con la conquista dell’argento in volata tra due ali di folla. A Rio, in Brasile causa malattia, non andò benissimo.

A Tokyo, a porte chiuse, in un ambiente surreale e con tante avversità climatiche e logistiche, riuscì a conquistare un secondo posto che ha dell’eccezionale. Oggi ai piedi della Tour Eiffe per rimanere nella storia di queste entusiasmanti paraolimpiadi. Con la Nazionale, prima della partenza il campione fabrianese ha fatto due settimane di preparazione in montagna, è in ottima forma e come ha sempre fatto punterà a conquistare il massimo risultato. Affronta la sua ennesima Olimpiade con più maturità e tanta esperienza. La cronometro è la gara che più predilige anche perché è il vicecampione olimpico uscente, ma vorrà dire anche la sua su quella in linea.

Angelo Campioni