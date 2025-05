Il grande jazz invade la città: c’è anche Bollani

"Here, There, Everywhere". Il grande jazz è pronto a risuonare in alcune delle più belle location di Ancona, ‘segnando’ come pochi altri eventi l’estate dorica. E’ un programma ricchissimo quello che la storica associazione Spaziomusica ha preparato d’intesa con il Comune, e con il sostegno di tanti soggetti. Impossibile non partire dalla fine, cioé dalla star.

Parliamo di Stefano Bollani, che il 26 luglio porterà all’Arena del Mare il suo tour estivo, "tra virtuosismo, invenzione e improvvisazione", in linea con "un’inimitabile capacità di coniugare arte colta e ironia leggera". Cuore del cartellone sarà l’"Ancona Jazz Summer Festival", che dal 1 al 15 luglio avrà come location la Mole Vanvitelliana, piazza del Papa e la Terrazza Moroder a Montacuto.

Si inizia con Roberto Magris Europlane For Jazz (esclusiva italiana), che alla Mole vedrà il pianista affiancato da un gruppo in cui spicca il sassofonista Tony Lakatos. La Mole ospiterà anche il Giacomo Uncini Memorial (il 7), i trii di Buster Williams e Gerald Cannon (l’8), Fabrizio Bosso e il Rosario Giuliani Quartet (il 9), che in anteprima proporrò ‘Ornettology’, omaggio a Ornette Coleman. Da Moroder suoneranno l’Ashlin Parker Sextet (il 2), un’esclusiva del festival, e il Roberto Tarenzi Trio (il 10), che omaggerà Ahmad Jamal.

Piazza del Papa accoglierà due delle migliori formazioni universitarie statunitensi: la Jazzhouse Kids di New York (l’11) e la Mason Jazz Vocal Ensemble (il 15). Eccezionale il tris di concerti che avranno come magico scenario l’Anfiteatro Romano.

Il Danilo Pérez Trio (foto a destra Perez), atteso il 16 luglio, vedrà in scena il grande pianista, storico collaboratore di Wayne Shorter, John Patitucci (basso) e Adam Cruz (batteria). Massimo Tarabelli di Spaziomusica lo defnisce "il miglior trio del mondo, dopo che Keith Jarrett ha sciolto il suo". Il giorno dopo toccherà a Joe Lovano & Marcin Wasilewski Trio, un’esclusiva italiana. Lo straordinario sassofonista (30 dischi con la Blue Note, ricorda Tarabelli) incontra il celebre trio polacco per la tradizionale collaborazione raffinata con l’Istituto Polacco di Roma. Una ‘nuova stella’ per ‘un nuovissimo progetto’. Così il presidente e direttore artistico Giancarlo Di Napoli presenta Simona Molinari (foto in basso), la quale il 18 proporrà ‘La donna è mobile’ insieme a quattro valenti musiciste, per un viaggio tra jazz, swing e canzone d’autore italiana. Riguardo a Bollani, Di Napoli rivela che "ci andiamo dietro dallo scorso anno". Il grande evento ora è realtà.

Il sindaco Daniele Silvetti rivolge "un grazie enorme a Spaziomusica, che da oltre 50 anni attraversa la storia della città, impegnandosi per la cultura, l’intrattenimento e la divulgazione della musica jazz, valorizzando il patrimonio storico e artistico di Ancona". L’assessore alla Cultura Marta Paraventi osserva che "i tanti concerti del festival andranno a interagire con altri appuntamenti dell’estate anconetana, come conferenze, mostre, proiezioni e molto altro", mentre l’assessore ai Grandi eventi Angelo Eliantonio parla di "uno dei pilastri dell’estate del capoluogo. La ciliegina sulla torta è Stefano Bollani, artista di altissimo livello professionale e umano. Per la prima volta il festival sarà al Porto antico".

Raimondo Montesi