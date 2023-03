Il grazie agli eroi della catastrofe "Siete tanti, ci avete commosso" "Ma quella notte non si dimentica"

Il teatro La Fenice di Senigallia ha accolto gli eroi dell’alluvione. Il sindaco della spiaggia di velluto Massimo Olivetti ha ringraziato e premiato con una pergamena i rappresentanti delle forze dell’ordine, della Croce Rossa, della Protezione Civile, delle associazioni del territorio e tutti coloro che hanno contribuito a risollevare la città dopo la catastrofe alluvionale che nel settembre scorso ha devastato Senigallia e il territorio della Valmisa, provocando 13 vittime. "Siamo stati travolti dalla vostra vicinanza e non era affatto scontato – afferma Olivetti – Questa giornata nasce per ringraziare tutti coloro che ci hanno sostenuto. Avevamo pensato ad un momento istituzionale in Comune, poi ci siamo resi conto che le persone a cui dire grazie erano davvero tantissime. Accogliervi nel nostro teatro mi fa enormemente piacere". Una parata di oltre 600 donne e uomini specializzati nella gestione delle emergenze. Giacche colorate, divise, sorrisi e qualche lacrima di sana commozione.

I ringraziamenti sono doverosi, ma non cancellano i ricordi nella memoria dei cittadini così come nella mente degli operatori. Molti sono giunti da altre città, alcuni addirittura da fuori regione. Tra loro c’è Alessandro Barca, coordinatore tecnico del Gruppo Comunale di protezione civile di Ancona che al Carlino racconta cosa ha vissuto al fianco dei suoi colleghi. "Ci trovavamo in zona Vivere Verde, molto vicini al centro storico di Senigallia, siamo entrati in una casa abitata da una coppia di anziani – rimarca Alessandro Barca – Il marito era parzialmente cieco mentre la signora aveva delle difficoltà motorie. Nell’abitazione c’era un metro d’acqua e l’unico supporto ricevuto prima del nostro arrivo era arrivato da un muratore che si aggirava da quelle parti. La situazione si presentava complicatissima eppure questa coppia aveva mantenuto una dignità commovente – aggiunge il coordinatore tecnico della protezione civile di Ancona – Erano orgogliosi della loro casa seppur disastrata dalla furia dell’acqua".

Sensazioni difficili da descrivere eppure rimangono indelebili nella memoria degli operatori e dei volontari. In piena emergenza bisogna fare i conti con la disperazione e lo smarrimento di chi ha perso tutto perciò qualunque forma di aiuto rappresenta un raggio di luce. "La signora ci ha detto che le sarebbe servito solo un po’ di tempo per rimettere tutto a posto – conclude Alessandro Barca – Erano senza luce e senza gas, le bastava sapere però che la figlia avrebbe portato loro qualcosa da mangiare. Questo incontro mi ha toccato, può sembrare un intervento di routine, ma così non è stato. La dignità di queste persone e la speranza che nutrivano nonostante la drammaticità dell’ evento sono aspetti che devono far riflettere. Siamo davvero felici ed orgogliosi di aver sostenuto con le nostre forze il territorio di Senigallia".

Nicolò Scocchera