Il grazie del questore ai cani delle unità cinofile

Dal distaccamento di Falconara alle aree di intervento nell’Anconetano, nelle province marchigiane e nelle regioni del centro Italia. È un lavoro che non conosce sosta, e per certi versi confini, quello della Squadra Cinofili della Questura di Ancona, svolto quotidianamente, fianco a fianco dagli operatori della Polizia di Stato e dai fidati cani-poliziotto. Unità cinofile che ieri sono state ringraziate pubblicamente dal questore dorico Cesare Capocasa.

Il Nucleo cinofilo è incardinato all’interno dell’Ufficio di Prevenzione generale e Soccorso pubblico ed è formato da diverse unità: l’operatore della Polizia di Stato, altamente qualificato e specializzato, cui si affianca un cane che, dopo accurate selezioni, riceve un addestramento continuo al fine di rafforzare quelle spiccate abilità che si rivelano decisive nelle operazioni.

Tre sono le specialità per le quali personale e animali vengono formati. La prima viaggia sui binari della prevenzione: attività che spaziano dalle bonifiche degli obiettivi sensibili, come nel caso di manifestazioni sportive all’interno degli stadi, tanto le partite quanto i concerti, fino a iniziative di natura politica e culturale. Agire in anticipo per prevenire la commissione di azioni dolose, proprio in occasione di grandi eventi o visite istituzionali di alte personalità.

E non sono affatto secondarie, anzi preminenti, le attività per le altre due specialità: quella con le unità cinofile anti-droga – circa il 50 per cento dei servizi – e quella, invece, dedicata agli anti-esplosivi. Non a caso, sul versante dei servizi investigativi i cani partecipano attivamente alla ricerca e al sequestro delle sostanze stupefacenti, degli esplosivi o delle armi.