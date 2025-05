Il "Green Loop festival" oggi ospita un incontro sulle comunità energetiche

Ultima giornata per il ‘GreenLoop Festival’ di Morro D’Alba. La manifestazione si concluderà questa mattina con gli ultimi appuntamenti in programma: il clean up per le strade del borgo, che prenderà il via da piazza Barcaroli alle ore 9, la conferenza sulle comunità energetiche (ospiti Giorgio Nanni di Legacoop, il sindaco di Morro Enrico Ciarimboli, il presidente di Sbam Massimo Belfiore e, il fondatore di Texture Stereolitografia Fabio Pirone). Anche nell’ultima giornata del festival resteranno aperti il GreenLoop Village e la mostra Archeoplastica. Tutti gli eventi sono ad ingresso libero. Il programma completo è disponibile sul sito www.greenloopfestival.com.