Il grido d’aiuto dei commercianti: "Parcheggi, così fermiamo il declino"

Viabilità e parcheggi: il primo step della Community degli operatori del centro città (commercianti, professionisti, artigiani, proprietari di immobili, imprenditori a vario titolo e residenti) tende la mano all’amministrazione comunale per arrivare a soluzioni concrete e rapide per rilanciare il ruolo di capoluogo di Ancona. Il primo incontro è avvenuto lunedì a Palazzo del Popolo, una quindicina di commercianti da una parte, il sindaco e gli assessori Eliantonio (Commercio), Zinni (Mobilità) e Tombolini (Lavori pubblici) dall’altra: "Siamo un gruppo di operatori del centro che si è ritrovato attorno a una serie di problemi legati alla necessità di rilanciare Ancona e renderla attraente non solo dai turisti, ma anche da chi vive in provincia – spiegano Tony Tanfani di Gisa e Francesca Galeazzi di Wargas Sisti – Non abbiamo subìto alcuna influenza politica o di altro tenore, non cerchiamo contrapposizioni con l’amministrazione comunale a cui però abbiamo lanciato un disperato grido d’aiuto. Tutti noi messi assieme siamo un’industria, diamo lavoro e abbiamo bisogno di essere ascoltati. La situazione dei parcheggi è diventata molto seria, quelli pubblici vicini al centro sono nascosti e scomodi e quello principale, il maxi-parcheggio Stamira ha prezzi fuori mercato. Questo primo incontro, assolutamente sereno, senza barricate, è stato fatto soltanto con l’obiettivo di trovare delle soluzioni. Abbiamo notato la loro volontà di venirci incontro. Con sindaco e giunta ci rivedremo a breve, un paio di settimane e loro hanno garantito di indicarci alcune soluzioni".

La Community ha prodotto anche un documento che parte da alcuni punti fermi: "Chiediamo la realizzazione di almeno 5-600 posti auto a tariffe calmierate che abbiano una funzione concorrenziale rispetto all’unico operatore esistente, Parcheggi Italia, che gode di una posizione dominante in questo ambito. Il Pums, inoltre, andrebbe modificato eliminando completamente l’attuale impostazione incentrata sui parcheggi scambiatori. Siamo ben consci che il centro città per essere più attrattivo ha altre urgenze, dal decoro alla sicurezza, dalla pulizia all’aumento degli eventi, ma siamo fortemente convinti che il primo passo da compiere in modo celere e risoluto è invertire il declino dal punto di vista economico e sociale della città".

Del gruppo di operatori fa parte anche Simone Boari di Rosa Food: "Le amministrazioni comunali, la precedente e quella attuale, non hanno fatto nulla per invertire questo crollo del centro. C’è ancora tempo per fare del buono, basta imboccare subito la direzione giusta sui parcheggi in centro e a prezzi calmierati; è il tassello essenziale per una pronta risalita in tutti gli ambiti, sia residenziale che commerciale, per un costante ripopolamento". Per Elena Quercetti, titolare delle Profumerie Galeazzi "l’attuale amministrazione comunale non ha la bacchetta magica e il modo in cui il sindaco ci ha accolto mi ha colpito positivamente. Detto questo, Ancona, la città che amo, non è più gloriosa e florida come un tempo. Io mi sbatto, faccio sacrifici, ma non vedo la cura e l’attenzione necessarie per un suo rilancio. Vorrei ricordare che noi abbiamo tanti negozi in centro, al Piano e alla Baraccola, quindi crediamo in questa città, certo non una città facile. Dissapori con i residenti? Assolutamente no, nulla in tal senso è emerso da quella riunione".