Il grillino Leonardo Guerro appoggiato dal Pd

Verso le elezioni del 14 e 15 maggio, scende di nuovo in campo il leader del movimento pentastellato maiolatese stavolta sostenuto da Pd e appoggiato da una più ampia coalizione. Si tratta di Leonardo Guerro ex consigliere comunale tra i promotori delle dimissioni in blocco che hanno causato la caduta dell’ex sindaco Tiziano Consoli e il commissariamento del Comune. Molto probabilmente la sfida sarà a due proprio tra Tiziano Consoli (che sarebbe al lavoro per costruire una nuova lista) e Leonardo Guerro, già candidato nella precedente tornata elettorale con i 5 stelle. Cioè che è certo è che il Pd, il Movimento Cinque Stelle e l’Alleanza Verdi Sinistra di Maiolati Spontini, "dopo un approfondito confronto sulle tematiche del programma amministrativo e sulla rappresentanza politica, si presenteranno uniti nella lista denominata "Unione Progressista Maiolati Spontini". Il candidato sindaco, scelto dalla lista – spiegano - è Leonardo Guerro, consigliere comunale uscente del M5S, che ha raccolto il favore di tutte le suddette forze politiche. Le tematiche del programma amministrativo saranno ulteriormente sviluppate e definite nel documento programmatico che sarà presentato ai cittadini".