Il gruppo Bicipiù visita Castelferretti

Il gruppo Bicipiù di Chiaravalle in visita a Castelferretti. A guidare gli appassionati delle due ruote il professore Luigi Tonelli, che li ha accompagnati nel cortile interno del Castello dei conti Ferretti, costruito nel 1384, e nella chiesa edificata nel 1869, al posto di quella un tempo accolta dentro le mura. Nella chiesa sono presenti affreschi dei fratelli Bedini di Ostra, realizzati nel 1924, con gli stessi cartoni utilizzati per dipingere quelli della chiesa di San Lorenzo al Verano di Roma, persi nel luglio del 1943. Dietro all’altare una nicchia con una statua che viene sostituita in base al periodo liturgico. Davanti ad essa una pala raffigurante Sant’Andrea, patrono della parrocchia. Per rendere visibile la statua, la pala viene fatta salire o scendere manualmente grazie ad un sistema di ingranaggi. L’organo è un Pietro Nacchini, fondatore della scuola organica veneta. Le statue lignee, invece, provengono da scultori del Trentino. Nell’inventario del 1769 si parlava di un Cristo conservato sotto all’altare e portato in processione nel Venerdì santo. Probabilmente lo stesso che è stato recuperato e restaurato, poi posto in una teca della chiesa.