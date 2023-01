Il gruppo Medioevalis incanta il pubblico

"I due cavalieri: amori e intrighi nel castello". Lo spettacolo del gruppo Medioevalis ha incantato il pubblico alla chiesa di San Niccolò a Jesi. Una grande affluenza di pubblico per la replica dello spettacolo che si era tenuto a Senigallia il 30 settembre in prima assoluta al Museo Del Giocattolo antico - Teatro Fatati. L’organizzatrice Cristina Corradini si dice soddisfatta per la riuscita della serata in tipica chiave medievale, e "per aver trasferito nozioni di cultura musicale del tempo al pubblico, eseguendo dal vivo brani dei compositori duo e trecenteschi Adam De la Halle e Jacopo da Bologna".