Il gruppo "Revaivol ’70" anima l’estate in città con la dance e i Dik Dik

Torna il 7 luglio e andrà avanti sino al 9 luglio l’atteso appuntamento per l’estate cittadina con Revaivol’70 in centro storico. "Un’offerta – ha spiegato Luciano Robuffo, presidente Associazione Revaivol’70 - di alta qualità musicale all’insegna del divertimento e della degustazione". Si comincia il 7 luglio in piazza del Comune: di scena dj Beck’s Baby Dance con le celebri sigle dei cartoni animati anni ’70, zucchero filato e palloncini e tanto divertimento. Alle 21:45 il premio Massimo Luzietti e alle 22,15 il concerto dei Dik Dik.