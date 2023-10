Il gruppo Scout compie 60 anni: "Un riferimento per la comunità"

Neppure il maltempo ha fermato, l’altroieri, gli oltre 300 scout falconaresi che hanno raggiunto anche da fuori regione la parrocchia del Rosario per festeggiare i 60 anni dello storico gruppo Falconara 1, nato nel 1963 grazie ad alcuni giovani che decisero di staccarsi dall’Ancona 3 per portare lo scoutismo anche nella loro città. Lo ha ricordato dopo la celebrazione della messa uno dei primi aderenti allo scoutismo falconarese, Giulio Marcorelli, 72 anni: "Ero un ragazzino di 11 anni e la mia famiglia si era trasferita da poco a Falconara da Jesi, dove già frequentavo il branco scout. Fui avvicinato dal falconarese Stefano Chiatti, che già frequentava, assieme al suo amico Enrico Brutti, il gruppo scout Ancona 3. A loro venne in mente di dare vita anche a Falconara a un gruppo scout, con la fattiva partecipazione di don Leonida Fabietti, alias don Leo. Io li seguii con entusiasmo, insieme ad altri amici, formando la prima squadriglia nautica, quella dei Delfini, dalla quale ebbe inizio il reparto del Falconara 1". A celebrare la funzione, cui hanno preso parte moltissime famiglie, don Giovanni Varagona. "Il Falconara 1 è da sempre per la parrocchia del Rosario un riferimento importante, in quanto rappresenta una comunità sana, viva e attenta ai bisogni dei giovani, sulla quale le famiglie possono fare affidamento, consapevoli di inserire i loro figli in un gruppo ben strutturato e dalle basi solide, sia in termini valoriali, educativi che relazionali. Ritengo estremamente utile e rilevante il ruolo che il gruppo scout, attraverso i suoi capi, riveste ormai da anni all’interno della parrocchia come attore protagonista all’interno del percorso di preparazione alla fede", ha spiegato. La giornata di festeggiamenti si è aperta con la gara dei sentieri: piccoli e grandi si sono affrontati in diverse prove in tutta la città. Dunque la messa. Fino al pranzo con oltre 200 persone, organizzato grazie al supporto dell’Allegra brigata - gruppo di ex scout guidato dallo storico capo Luigi Galatello – e i giochi sfrenati che si sono protratti nel tardo pomeriggio. Tra aneddoti, ricordi e momenti spensierati. "Dopo 60 anni è stato bellissimo ricordare la lunga strada che abbiamo percorso insieme, festeggiando i nostri fondatori e tutti quelli che hanno contribuito in questi anni all’educazione di tanti bambini e ragazzi", la chiusura di Barbara Giannini, altro pilastro del Falconara 1.

Giacomo Giampieri