Il gruppo scout Falconara 1 festeggia 60 anni: una domenica di gare, messa e cibo al Rosario

Sessant’anni di storia e non sentirli. Quelli che festeggerà, domenica prossima, il gruppo scout Falconara 1. Era il 1963 quando alcuni giovani decisero di staccarsi dall’Ancona 1 per portare lo scoutismo anche nella città confinante. La spalla ideale la trovarono nella parrocchia del Rosario, dove da subito hanno posto le radici grazie al supporto dei sacerdoti che si sono succeduti negli tempo: da don Bernardo Baldoni, alias Don Baldò, negli anni ‘60, fino all’attuale parroco don Giovanni Varagona. Il Falconara 1, legato all’Agesci, ha visto nel corso dei decenni centinaia di falconaresi intraprendere un percorso di crescita secondo gli insegnamenti del fondatore dello scoutismo, Baden Powell, che esorta le persone ad essere pronte a fare il loro dovere, per lasciare il mondo migliore di come lo hanno trovato. Oggi il gruppo Falconara 1 è composto da quattro unità che, insieme, contano oltre 100 censiti: il branco dei lupetti Waingunga, 45 bambine e bambini dalla terza alla quinta elementare; il Reparto Mizar–Edelweiss, composto da sei squadriglie formate da 49 guide ed esploratori dalla prima media al secondo superiore; il noviziato cittadino, a cui partecipano cinque 16enni provenienti dai tre gruppi falconaresi, di cui due dal Falconara 1; e infine il clan, la branca delle scolte e i rover, ragazze e ragazzi dai 17 ai 20 anni, 17 in totale. A coordinare le attività delle branche, con il ruolo di educatori e animatori, sono i capi scout che insieme formano la Comunità Capi, che da qualche anno vede riuniti i capi del Falconara 1 e Falconara 2. Come si diceva, sono tante le ragioni per festeggiare. Domenica, scout di oggi e di ieri si ritroveranno al Rosario per festeggiare il sessantennale con una sfilza di attività. Appuntamento alle 8.30 davanti la sede. Si partirà con la gara dei sentieri e con i giovani, e meno, impegnati in diverse prove nei parchi e nelle piazze della città. Alle 12 è prevista la messa, mentre un’ora dopo un pranzo conviviale presso il campo da basket, promosso col supporto dell’Allegra Brigata, gli aspiranti chef guidati dallo storico ex capo scout, Luigi Galatello. Seguiranno le premiazioni e i festeggiamenti fino al tardo pomeriggio. Iscrizione obbligatoria sulla pagina Facebook "60 anni del Falconara 1".

Giacomo Giampieri