Il Gruppo Sportivo Pianello di Ostra celebra 60 anni di storia e passione

Sessanta anni condensati in tre ore di festeggiamenti che sono anche uno sguardo al futuro partendo dal passato. Il Gruppo Sportivo Pianello di Ostra intitolato a Diego Schiaroli – promessa del ciclismo locale scomparsa tragicamente nel 1992 a soli 16 anni – ha festeggiato venerdì scorso i suoi 60 anni di vita essendo stato fondato nel 1965. Una storia di strada e passione, come hanno sottolineato gli intervenuti nella Tensostruttura di Pianello di Ostra: il gruppo nacque infatti come Scuola di Vita e Sport e l’emozione non è mancata nel rivedere tante foto del passato nella mostra fotografica allestita per l’occasione. Sono stati dieci i presidenti del Gruppo nella storia: nell’ordine Alessandro Conti, Livio Olivi, Bruno Torreggiani, Elio Giuliani, Leonardo Leoni, Arduino Testaguzza, Massimo Paolinelli, Marco Raffaeli, Marco Romagnoli, Maurizio Minucci, attualmente in carica. "La nostra società ha sempre operato nel territorio in chiave colta, promozionale, inclusiva e solidale", hanno spiegato gli intervenuti, tra cui era presente anche il presidente Marche della FederCiclismo Massimo Romanelli.