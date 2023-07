"Il guano e la scusa di ripulirmi Ecco come mi hanno derubato"

Le fanno cadere addosso una sostanza simile al guano di piccione. Poi, con la scusa di aiutare a ripulirla, le portano via una collana d’oro: caccia ai ladri in città. Vittima della rapina, consumata mercoledì mattina lungo via Flaminia, una signora falconarese che ha raccontato l’accaduto al Carlino, dopo una segnalazione sul gruppo Facebook ‘La sai l’ultima a Falconara?’: "Stavo camminando da sola all’altezza del negozio Amplifon – spiega -. Borsa da mare in spalla, diretta verso il sottopasso dell’ex Piattaforma Bedetti per raggiungere la spiaggia. Ad un certo punto sono stata investita da un liquido che è caduto dall’alto e, in un lampo, mi sono ritrovata davanti delle persone, due peruviani forse, che mi hanno subito prestato aiuto". Un uomo e una donna. "Lei – continua – ha preso dei fazzolettini per pulirmi, mentre lui spiegava come fossero escrementi degli uccelli. La donna si è defilata un attimo, passandomi dietro. L’ho persa di vista, sporca com’ero - dal viso alle gambe - da quella sostanza acre e di colore verdognolo. Non ho fatto in tempo a dirgli grazie che erano già spariti". In quel lassù di tempo, infatti, hanno tagliato la collana e se la sono data a gambe. "Ma purtroppo mi sono accorta del furto soltanto la sera, purtroppo". Furto compiuto da quei due malfattori, di bassa statura, uno dei due con gli occhiali e con i tratti somatici dei latinoamericani. La signora ha sporto denuncia ai carabinieri della Tenenza ed ha chiesto alle attività della zona se avessero visto qualcosa. "Sono infuriata per quanto mi è successo – prosegue -, al di là del valore economico (circa 500 euro, ndr) e affettivo (gliel’aveva regalata la suocera). Spero che non si ripeta più con altre persone e che si possa risalire all’identità dei due". Già notati, peraltro, in atteggiamento losco a Castelferretti. Indagano i militari dell’Arma.

Giacomo Giampieri