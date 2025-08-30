Il "guardiano" di Portonovo: "Ci vogliono umiltà e timore. La mia vita per il soccorso"

Una doppia tragedia in mare ha segnato la giornata di giovedì scorso quando una giovane ha perso la vita tra le onde di Sirolo ed un imprenditore è rimasto ucciso dall’elica della barca nel mare di Ancona. Una giornata nera che porta a riflettere sui pericoli del mare e sui modi con cui approcciarsi a questo stupendo elemento della natura che può presentare rischi inaspettati verso i quali serve il giusto approccio. Il Carlino ne ha parlato con Edoardo Rubini, dello stabilimento Emilia di Portonovo, che da anni guida e coordina la squadra della Società Nazionale di Salvamento che ha al suo attivo centinaia di interventi di soccorso in mare.

Un giorno, due incidenti mortali in mare. Cosa ci dicono?

"Nonostante l’età o l’esperienza si deve stare sempre all’erta non solo nel campo marino ma in qualsiasi posto una persona si avventuri".

Il mare va sempre trattato con estrema cautela. Quali sono i criteri fondamentali per un giusto approccio?

"Serve tanta umiltà. Mio padre mi ha sempre detto che occorre ’dare del tu al mare perché è come un ragazzo di vent’anni che ti mena sempre’. Ogni volta che si affronta questo meraviglioso elemento occorre trattarlo come se fosse la prima volta, come se non l’avessimo mai conosciuto, come se ne avessimo sempre timore".

Ci sono segnali che il mare ci manda e cui non possiamo fare a meno di considerare?

"I segnali sono quelli che vediamo quando ci approcciamo ad esso ma purtroppo un’onda è diversa dall’altra. Mai distrarsi, mai girarsi dall’altra parte perché se sbagli, il mare non perdona e non puoi più tornare indietro ma solo accusare il colpo e rimediare a quello che già ti ha segnato. Occorre essere previdenti e fare prevenzione. Fare attenzione al meteo, al vento e poi ci sono i bagnini, le persone del posto che fanno del mare la loro vita e che possono essere attenti consiglieri. Serve tanta umiltà e non avventurasi in mare senza tenere conto dei pericoli per se stessi e per chi poi esegue i soccorsi e mette la propria vita nelle mani delle onde per aiutare una persona in difficoltà".

Sono anni che lei svolge un servizio volontario di salvamento. Quando e perché ha deciso di farlo?

"Mio padre già lo faceva e mi sono trovato a bordo di una barca con lui sin da ragazzo. Ti muove la volontà di aiutare le persone che sono in difficoltà ma soprattutto quello che ti resta dopo nel cuore è bellissimo. Senza pretendere nulla si va e si fa quello che si deve. Questo è ciò che mi ha insegnato mio padre".

Ci sono stati dei momenti in cui lei stesso, in una operazione, ha vissuto il pericolo da vicino?

"Purtroppo sì. Ho rischiato in diverse occasioni di salvataggio. Una volta mio padre mi ha sferrato un pugno, che ancora oggi mi fa male non nel fisico ma nel cuore, ma se ho rischiato tantissimo l’ho fatto per riportare a casa chi era in pericolo davanti a me. Lo rifarei mille volte. Quando ci sono bambini piccoli in pericolo il cuore ti va oltre la forza fisica come pure il ragionamento che deve essere sempre lucido. Ma quell’istante ti porta a farlo".

Qual è stato il riconoscimento che ricorda più di altri?

"Il ringraziamento per chi fa questa attività di soccorso è quella carezza, quello sguardo, quella stretta di mano che ti arriva dopo che sei intervenuto da chi hai salvato. Questo è quello che ti fa stare bene quando porti in salvo qualcuno. Gli encomi, le medaglie e gli attestati passano in terzo o quarto piano rispetto al sorriso o ad un abbraccio di una persona aiutata".

Lei ha detto che in giornate dolorose come queste non ci sono consigli da dare ma un invito per tutti.

"Ascoltare la propria coscienza e non avventurarsi in luoghi dove è fortemente palese che sono pericolosi. La vita è talmente bella che non va mai messa a rischio".