Il j’accuse di Nobili: "Ricci si autoassolve e il centrosinistra non pensa al riscatto"

"Se la casa brucia non possiamo scaldarci al tepore delle fiamme". Andrea Nobili, eletto in consiglio regionale tra le fila di Alleanza Verdi e Sinistra, ha aspettato pochi giorni prima di uscire allo scoperto e fare a fette il centrosinistra, uscito malconcio dalla tornata elettorale di fine settembre. La metafora scelta anticipa un j’accuse durissimo alla coalizione, partendo dal candidato presidente, Matteo Ricci: "L’iniziativa da lui voluta a Chiaravalle qualche giorno fa doveva rappresentare l’avvio di un percorso di riflessione e di riscatto, dopo lo scioccante insuccesso elettorale nelle Marche. Ma non è stato così" attacca Nobili che poi affonda il coltello, annunciando una stagione molto accesa nella galassia progressista marchigiana: "Una sconfitta, dolorosa e inequivocabile, non consente di eludere un’analisi seria delle cause. Non parlo di trarne le conseguenze, gesto ormai raro in politica, ma almeno di guardare in faccia la realtà. Cosa che molti esponenti dei partiti che componevano l’alleanza di centrosinistra faticano a fare. Perché scaricare le colpe sugli elettori, sostenendo che ‘non ci hanno capito’ o che si sarebbero lasciati attrarre dalle politiche assistenzialistiche della destra in un territorio ‘meridionalizzato’ è una lettura comoda, ma, temo, superficiale. Scelte politiche contraddittorie, rinunce di visione, linguaggi egoriferiti. È lì che abbiamo iniziato a smarrire la credibilità, anche presso quei mondi che ci erano sempre stati vicini".

Parole al vetriolo che arrivano a desso, dopo la sconfitta, ben sapendo, o quanto meno immaginando, come sarebbero andate le cose; accuse a posteriori, e agli altri, che mettono in forte dubbio il futuro dei rapporti dentro la coalizione. Senza dimenticare che grazie alla candidatura in Avs, avallata da Ricci, oltre a una sua intensa campagna elettorale, Nobili quel posto a Palazzo Leopardi l’ha raggiunto: "Nei mesi trascorsi facendo una campagna elettorale a perdifiato ho avuto conferma che la sconfitta del centrosinistra non è dell’oggi. Abbiamo iniziato a perdere molto tempo addietro, quando si è smarrita la coerenza e si è preferito gestire l’esistente piuttosto che costruire il futuro. È stato ingenuo pensare che si poteva invertire la rotta negli ultimi mesi prima delle elezioni, grazie all’intervento di un deus ex machina – non si ferma l’attacco diretto a Ricci e non solo lui –. La fiducia persa non la si riconquista in una campagna elettorale, nonostante l’impegno dei candidati, la si ricostruisce, in tempi lunghi, stando dentro la società tutta, giorno per giorno. Credere che basti un ruolo europeo a ricucire un legame logoro con le comunità marchigiane è illusorio. Il rischio è quello di trasmettere l’immagine di una politica che vive di sé stessa, che si autocelebra mentre la realtà intorno cambia. Voglio essere sincero e fare ciò che in politica non si fa quasi mai, dire quello che penso: l’iniziativa di Chiaravalle, in cui Matteo Ricci ha annunciato di voler tornare a Bruxelles, mi è apparsa più come un esercizio di autoassoluzione e non l’occasione per iniziare un confronto autentico e collettivo".