Il Jamboree anticipa: si parte il 27 luglio

Fuori le date del Summer Jamboree, ma la convenzione non è stata ancora firmata. La XXIII edizione del Festival di Musica e Cultura Internazionale dell’America anni ’40 e ’50 si svolgerà dal 27 luglio al 4 agosto. Nove giorni di concerti, spettacoli e tanto divertimento.

La firma sulla Convenzione arriverà nel momento in cui saranno resi disponibili i 150mila euro che dovrà versare la Regione Marche, soldi che si sommano ai 450mila messi sul piatto dal Comune di Senigallia. Un connubio indissolubile quello tra la spiaggia di velluto e il Summer Jamboree, che ormai da più di vent’anni è l’evento di punta dell’estate sul velluto. Un costo, quello del Comune di Senigallia, a cui si sommano quelli legati alla pulizia e alla turnazione straordinaria del personale della Polizia Municipale e del Comune, oltre all’installazione dei servizi igienici.

Una settimana in cui Senigallia si cala nei mitici anni ’50: dal parterre della Rocca Roveresca, dove viene allestito il vintage Market, passando per piazza Manni, dove solitamente stazionano gli office degli organizzatori, passando per piazza del Duca, con stand gastronomici e vintage market, fino al palco centrale allestito alle spalle dell’ex Filanda.

Resta ferma la volontà sia dal parte dell’Amministrazione, che degli organizzatori, di mantenere la manifestazione in città. Ma il Summer Jamboree non è l’unico grande evento riconfermato, nell’estate 2022 ci sarà anche il 105 XMasters, oltre all’RDS Summer Festival e l’atteso appuntamento con il concerto dei Symple Minds. Il Comune resta in attesa anche di raccogliere le proposte da parte delle associazioni di categoria, ma anche degli albergatori interessati a un cartellone ricco, non solo in alta stagione, ma per tutta la durata dell’estate.

Albergatori che richiedono da tempo le date del Summer che da sempre movimenta le prenotazioni e consente per quanti vorranno muoversi singolarmente, di proporre offerte a misura di Festival. Una riconferma che arriva appunto a un giorno dalla partenza di una della più importante fiera per pubblicizzare la spiaggia di velluto ed il suo hinterland. Da sempre il Summer Jamboree fa il pieno non solo nelle strutture della città, ma anche in quelle dell’entroterra che molti scelgono per evitare il caos ed effettuare una vacanza alternativa al mare, ma allo stesso tempo senza perdersi il Festival. Nessuna indiscrezione sugli ospiti che parteciperanno a questa XXIII edizione.