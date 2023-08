Il jazz di Lento e Manco

Il grande jazz sbarca di nuovo a Offagna, per la precisione in una splendida location come Villa Malacari. E’ qui che questa sera (ore 21.30, ingresso libero) si esibirà il duo composto da Francesco Lento e Silvia Manco, in un concerto organizzato da ‘Ancona Jazz’. I due artisti si sono ormai imposti nella scena jazzistica nazionale: da una parte c’è Lento, giovane ma già esperto trombettista, dall’altra la Manco, talentuosa pianista e cantante. Il primo ha radici sarde e una passione per il be-bop; la seconda, già applaudita al festival jazz di Offagna nel 2020, regalerà momenti emozionanti al pubblico grazie alla magia della sua voce e del suo pianoforte. La coppia è chiamata ad interpretare una variegata selezione di brani, passando da alcuni standard jazz a brani di Nina Simone, e proponendo anche degli omaggi cinematografici, compreso un tributo al grandissimo Ennio Morricone, scomparso in tempo recenti. Silvia Manco, oltre che cantante e pianista, è anche compositrice, autrice di testi e arrangiatrice. Ha collaborato con importanti musicisti tra i quali Roberto Gatto, Renzo Arbore, Sandro Deidda, Dario Deidda, Fabio Zeppetella e Lino Patruno; in ambito pop con Massimo Ranieri e Arisa (Sanremo 2010); a teatro con Giorgio Albertazzi. Francesco Lento comincia a suonare nell’Orchestra Jazz Della Sardegna, e anche tramite questa formazione comincia ad avere contatti con musicisti di tutto il mondo (Bob Destiny, Bruno Tommaso, Phil Collins, Bob Mintzer, Ken Cervenka). Recentemente è stato citato da Paolo Fresu come uno dei migliori talenti del jazz italiano odierno.