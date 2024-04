Il jazz protagonista degli "Artifici sonori" al teatrino Campana

Va in scena stasera alle 21.15 il secondo concerto della rassegna "Artifici sonori" al teatrino Campana di Osimo. Oggi è la volta del trio composto da Massimo Manzi (batteria), Gabriele Pesaresi (contrabbasso), marco Postacchini (sassofoni), tra i musicisti jazz più in vista del panorama italiano e non solo. Sarà un viaggio nella tradizione della musica afroamericana con composizioni originali standard jazz. Ingresso gratuito con prenotazione consigliata. L’ultimo appuntamento per la terza edizione della rassegna curata dall’istituto Campana per l’istruzione permanente è in calendario il 28, stesso posto ma alle 18, con Astrifiammante e trio Synchordia.