Il "killer delle piante" in azione in via Agraria

A pochi giorni di distanza dal colpo precedente è tornato in azione il killer delle piante. Stavolta ha colpito in via Agraria, ai confini con il parco del cannocchiale dove ha abbattuto un grosso pino davanti al cantiere per la ristrutturazione della ex casa colonica ed ex museo rurale. Il killer delle piante che nei giorni scorsi aveva tagliato sette piante tra via Aldo Moro e via Ugo La Malfa anche stavolta ha scelto un albero praticamente secco. Il taglio della pianta, come al solito, a un metro di altezza da terra. Con il fusto che giace a terra accanto all’albero. Il killer delle piante avrebbe agito con un seghetto a mano qui come in via Aldo Moro e non on la motosega come precedente trapelato, probabilmente proprio per non far rumore e non dare nell’occhio. Un fenomeno che ormai prosegue da anni in città nei giardini e orti sia pubblici che privati, anche se sembrava essersi fermato negli anni scorsi.

Sa.fe.