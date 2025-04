Il "kit" di chirurgia toracica: "Seguiti a casa come in ospedale"

L’Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche è il "miglior ospedale pubblico in Italia". Un’eccellenza che si rinnova nelle sue specialità come nel reparto di Chirurgia Toracica dove i pazienti operati di tumore al polmone, a 30 giorni dall’intervento, sono a mortalità zero. Un dato attestato dall’Agenzia nazionale servizi sanitari regionali Agenas attraverso il Piano nazionale Esiti che ha preso in esame gli ultimi quattro anni. Un risultato che pone il reparto ad essere il primo centro nazionale per gli interventi con tecnica uniportale e tra i primi in Italia con 400 interventi l’anno. Diretto dal dottor Majed Refai è l’unica struttura complessa di Chirurgia Toracica della regione e da circa sei mesi ha stretto una fattiva collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria Industriale e Scienze Matematiche della Politecnica per sviluppare, con il prof Michele Germani, il progetto di telemedicina "Mosaico", presentato ieri a Torrette. "Dal 2014 usiamo la tecnica uniportale – ha evidenziato il dottor Refai –. Sino ad oggi abbiamo eseguito 2000 interventi, che con una sola incisone di 3,5 cm ci consente di svolgere un intervento complesso con un recupero rapido del paziente la cui degenza passa dai precedenti 12 a 3 giorni consentendogli di tornare quanto prima alla sua vita e ai suoi interessi". A dare ulteriore slancio c’è ora ‘Mosaico’ che permette il consulto domiciliare dei pazienti rimandati a casa dopo l’intervento. Si tratta di un progetto multimediale che coinvolge diverse equipe dell’Azienda e che vede consegnare al paziente un kit di dispositivi tecnologi, di facile uso a tutti, compreso uno smartphone, per il monitoraggio di parametri vitali e di salute come pressione arteriosa, saturazione, frequenza cardiaca, temperatura, ECG, frequenza respiratoria. I dati sono visibili ai medici nel proprio cellulare in modo da monitorare costantemente la persona come se fosse in reparto. Sono previste anche delle soglie di allerta che segnalano eventuali parametri al di fuori della normalità consentendo di intervenire immediatamente ed evitare che il paziente torni in ospedale. Oggi l’Azienda dispone di 3 kit, che permettono di seguire 150 pazienti l’anno, con l’intenzione di giungere a disporne 12. "Il risultato di questa operatività - ha detto il Direttore Generale Armando Marco Gozzini - è di andare incontro ad un tema molto attuale, l’ospedalizzazione a domicilio dopo l’intervento dove l’operato, tornato a casa, trova una assistenza specializzata.

Claudio Desideri