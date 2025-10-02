Il ko degli ex assessori: "Fuori per cento voti. Tradito da Falconara"

Due esclusioni eccellenti in provincia di Ancona. Due assessori uscenti che non sono riusciti a entrare in Consiglio. Sono Goffredo Brandoni e Chiara Biondi, con deleghe a Bilancio e trasporti regionali il primo e Cultura la seconda.

Parla di "amarezza" Brandoni per il risultato ottenuto. Cinque anni fa non riuscì a entrare dirattamente in Consiglio regionale per 50 voti, questa volta per 90.

Le idee sulla mancata elezioni sono chiare: "E’ mancata la mia città, Falconara. Oltre 400 voti in meno sono tanti. Ne bastavano 100 e la storia sarebbe stata diversa. E’ andata così".

Di sicuro Brandoni ha spiegazioni su quei voti in meno: "Eravamo in tanti per il bacino falconarese, anche perchè alcuni anconetani hanno potuto contare anche su appoggi qui da Falconara. Poi Forza Italia ha posizionato un altro candidato sempre qui. E’ semplice alla fine fare i calcoli. Anche perchè la mia storia si conosce, sono un moderato che ha militato in Forza Italia e che, come altri, adesso è nelle fila di Fdi. Quindi l’elettorato di riferimento è simile. Poi non sono riuscito a fare una vera e propria campagna elettorale come tanti altri che, invece, sono stati in giro in tutta la provincia. Io stavo in assessorato dalle 8 alle 21, c’erano questioni importanti da portare avanti, dai trasporti ai rapporti con l’Europa e non potevo certo lasciar perdere. E’ andata così. Non posso però non ringraziare il presidente Acquaroli che cinque anni fa, dopo la mancata elezione, mi propose nel cda dell’aeroporto fino poi a portarmi in giunta. Adesso? Faccio il pensionato con rammarico".

E salendo verso Fabriano c’è un altro ormai ex assessore che risponde al nome di Chiara Biondi. Passata dalla Lega a Forza Italia non ha avuto fortuna: sono state 200 le preferenze che la distaccano dall’elezione in Consiglio scalzata da Tiziano Consoli. La Biondi preferisce rimandare i commenti sull’accaduto, anche perchè i discorsi sono ancora aperti. Il futuro di Consoli potrebbe influenzare anche il suo. Il sindaco di Maiolati potrebbe entrare nella prossima giunta in rappresentanza di Forza Italia lasciando il suo posto proprio alla Biondi. Un’ipotesi non semplice ma neanche impossibile se il governatore Acquaroli vorrà rafforzare la presenza nell’Anconetano, unica provincia dove il centrosinistra è riuscito a vincere.

Uscendo dall’alveo degli ex assessori, ma rimanendo sempre a Fabriano, a restare fuori dall’Assemblea legislativa è anche Mirella Battistoni di Fdi. Anche in questo caso come per la Biondi un suo recupero è possibile se non certo. Uno dei primi tre eletti della provincia di Ancona del partito della premier Meloni farà sicuramente parte della giunta lasciando quindi il posto proprio alla Battistoni. "Rivolgo inoltre le mie congratulazioni al presidente Acquaroli che con determinazione ha guidato la coalizione alla vittoria. Sono certa che continuerà a condurre le Marche verso una nuova stagione di protagonismo. A Fabriano abbiamo raggiunto un traguardo significativo: Fdi si conferma primo partito con il 23,81%, superando il Pd (19,24%). Il mio impegno, comunque vada, resterà al servizio dei cittadini, delle imprese, della cultura e del nostro territorio, con l’obiettivo di costruire insieme un futuro ricco di opportunità".