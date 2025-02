Il "labbro leporino" colpisce un bambino ogni 800 nati

Labiopalatoschisi: in 4 anni 36 bambini marchigiani operati dalla chirurgia maxillo-facciale di Torrette sono tornati a sorridere. Una malattia pediatrica rara (che in parte riguarda anche il più noto ‘labbro leporino’) che nelle Marche colpisce circa 1 bambino ogni 800 nati. Fino a qualche anno fa per affrontare questo tipo di malformazioni cranio-facciali e anomalie dento-scheletriche, le famiglie dovevano viaggiare fuori regione e rivolgersi a centri specializzati. All’interno dell’azienda Ospedaliero-Universitaria delle Marche è attivo un percorso diagnostico-terapeutico dedicato.

Dal 2021, dopo la parentesi drammatica del Covid, a oggi, sono stati 36 i bambini che hanno potuto riappropriarsi del loro sorriso. A occuparsene è l’unità operativa di Chirurgia Maxillo-Facciale diretta dal dottor Paolo Balercia, in particolare il dottor Giuseppe Consorti, grazie anche al sostegno della Fondazione Smile House. Un nome scientifico complesso per una patologia che può essere affrontata con successo nel nostro territorio: "Il centro è attivo da quasi sei anni _ spiega il dottor Giuseppe Consorti _ dopo che il Ministero della Salute ha riconosciuto il nostro modello e siamo collegati con tutte le pediatrie delle Marche e con il Centro di Diagnosi Prenatale di II° livello di Loreto a cui noi offriamo consulenze su patologie pediatrico-infantili. Oggi, dopo essere partiti da zero, il 95% degli interventi di Labiopalatoschisi su pazienti marchigiani li facciamo noi. Così abbiamo azzerato le migrazioni sanitarie nel nostro ambito. Prima nelle Marche non c’erano altre strutture in grado di affrontare questa malattia rara e seguirne il decorso durante la crescita dei pazienti". La diagnosi della Labiopalatoschisi può essere fatta già durante la gravidanza, qualora si evidenzi il problema. In ogni caso, esiste un periodo di tempo entro cui i chirurghi maxillo-facciali devono intervenire sui bambini: "Questo periodo va dagli 8 ai 18 mesi - aggiunge il dottor Consorti _ ed è importante tenerlo a mente. Essendo ormai presenti sul territorio con una struttura operativa ormai consolidata, il modello virtuoso procede bene". La cura delle malformazioni congenite sui pazienti pediatrici è uno dei fiori all’occhiello della sanità marchigiana: "Non lasciamo indietro nessuno e ci poniamo sempre al servizio dei cittadini, cercando di elevare ogni giorno il livello degli standard qualitativi di diagnosi e terapie" è il commento del direttore generale di AOUM, Armando Marco Gozzini.