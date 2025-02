Il laboratorio-deposito. Nuova vita per le opere d’arte ferite dal terremoto del 2016. La Mole restaura e restituisce

Fino al 7 febbraio verranno riconsegnate 33 opere alla Diocesi di Ascoli Piceno, al Comune di Sarnano, alla Curia Arcivescovile di Camerino e San Severino e alle Suore Benedettine del Monastero San Giacomo di San Ginesio. Si tratta di un lotto tra le molte in restauro presso il Laboratorio della Mole Vanvitelliana di Ancona. Più nel dettaglio torneranno nella Pinacoteca di Sarnano, alla fruizione dei cittadini e del pubblico, importanti opere della collezione, come il ‘Polittico del Compianto’, opera su tavola di Vincenzo Pagani (1529) e il dipinto olio su tela di Pietro Procaccini raffigurante ’San Francesco delinea lo stemma del comune di Sarnano nella figura di un serafino’ recuperate nelle settimane successive agli eventi sismici del 2016, così come verrà riconsegnata alla Curia Vescovile di Ascoli Piceno la Croce Astile del XII-XIII secolo di Pescara del Tronto (Arquata del Tronto) recuperata prima del crollo della chiesa Santa Croce.

Il Laboratorio di Restauro/Deposito presso la Mole Vanvitelliana è un progetto sostenuto dal Ministero della Cultura e allestito negli spazi messi a disposizione dal Comune di Ancona. Il sito ospita oltre 1500 opere, tutte censite e catalogate, recuperate nelle chiese, pinacoteche e altri edifici pubblici delle tre province maggiormente colpite dal sisma 2016 (Ascoli Piceno, Fermo e Macerata). "Nell’ultimo anno la sinergia con l’Icr ha consentito un salto di qualità, grazie al gruppo di lavoro attivo presso il Laboratorio Restauro/Deposito situato alla Mole Vanvitelliana" commenta il Soprintendente Giovanni Issini, sottolineando che l’obiettivo è restaurare e ricollocare nei luoghi d’origine opere di straordinario valore, a cui le comunità sono molto legate, sostenendo quindi il processo di rinascita dei territori colpiti dagli eventi sismici".

Il direttore Icr Luigi Oliva sottolinea "la qualità del lavoro svolto, dal punto di vista tecnico e professionale, ed il clima di piena collaborazione esistente tra i restauratori professionisti, il personale dell’Icr e della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio (Abap) di Ascoli Piceno-Fermo-Macerata fa ritenere appieno la Mole di Ancona un nuovo polo produttivo di eccellenza dell’Istituto, a fianco della sede principale presso il San Michele a Roma, la sede di ‘Restauro aperto’ nella ex chiesa di Santa Marta al Collegio Romano e la sede Scuola di alta formazione di Matera".