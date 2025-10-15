Il ladro degli chalet tradito dal suo sangue, scatta la condanna: "Mi dispiace, ho sbagliato"

Entra nello chalet di notte forzando la porta d’ingresso con un corpo contundente e se ne va via con il fondo cassa di 120 euro e diverse bottiglie di alcolici arraffati nel locale. Un ladro un po’ maldestro tradito dal suo stesso sangue che aveva lasciato ferendosi nel rompere la serratura. Tracce ematiche, analizzate poi dai carabinieri del Ris, erano state lasciate sia nell’infisso che nel registratore di cassa. I militari aveva estratto il profilo genetico, il dna, corrispondente ad un 25enne di origine marocchina che è finito a processo per furto aggravato. Ieri il giudice Carlo Cimini lo ha condannato a un anno e quattro mesi di reclusione più cento euro di multa. Il furto era avvenuto il 27 maggio del 2023 al Mama Beach di Palombina dove non c’erano telecamere. Prima della sentenza ieri sono stati sentiti due carabinieri, quello del Ris che aveva estratto il dna, e l’ex comandante della stazione dei carabinieri di Collemarino che si era accorto delle tracce di sangue e aveva fatto fare due campionamenti. Grazie a quel profilo genetico era stato possibile associare sempre allo stesso imputato altri sei furti simili ai danni di attività commerciali per i quali si è proceduto separatamente. Il 25enne, attualmente in carcere a Bologna, ha voluto rilasciare dichiarazioni spontanee prima della sentenza. "Mi dispiace, ho sbagliato", ha detto in collegamento video da Bologna accennando a dei problemi di droga.