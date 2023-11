Il ladro tenta un altro furto. Maxi bar ancora nel mirino: "Basta, ora vendo tutto"

Nuovo furto al Maxi bar di via Maggini: era stato svaligiato due settimane fa. Il titolare, Massimo Sturani, non ha neppure fatto in tempo a sporgere denuncia che i ladri sono entrati di nuovo nel locale in zona Palombare. Il colpo è però saltato grazie all’allarme, che è scattato all’istante. "Sono entrati ieri notte, anzi – si corregge Sturani – ci hanno provato. Si tratta di una persona, la stessa della volta scorsa, incappucciata, non visibile in volto. Non so se sia un mio cliente, ci penserà la polizia a identificarlo, spero". Dopo aver rotto una inferriata, il ladro è però scappato: "Stavolta l’allarme ha funzionato e lui se l’è data a gambe". Due settimane fa, il primo novembre, invece, il furfante avrebbe staccato sia il sistema di videosorveglianza sia l’impianto di allarme. Le telecamere pare lo avessero inquadrato solo per pochi istanti. A inizio novembre, nel Maxi, c’era stata anche la Scientifica per i rilievi. Il ladro, in quel caso, aveva demolito cinque slot machine intascando un magro bottino: 160 euro di fondo cassa. Rilevanti i danni al locale, che tuttavia non avevano raggiunto il migliaio di euro. Sturani, in quell’occasione, aveva sbottato contro il primo cittadino, Daniele Silvetti: "Caro sindaco – aveva detto – io ti ho votato ma qui la situazione non è cambiata per niente. Vieni qu – l’appello – sono disposto a offrirti il pranzo, così parliamo di come siamo ridotti male quaggiù". Qualche giorno dopo, ecco il blitz di Silvetti da Sturani, accompagnato dall’assessore alla sicurezza, Giovanni Zinni: "Abbiamo parlato, si è mostrato disponibile". Ora, resta l’amaro in bocca per il colpo sfumato: "Fa male vedere che qualcuno entra dentro il tuo locale. Domani sporgerò una doppia denuncia. Ma tanto io smetto presto, sono in trattativa avanzata per vendere tutto, non ce la faccio più".

Nicolò Moricci