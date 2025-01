Il ladruncolo e la principessa. Al Civico il musical di Aladin

Aladin, giovane ladruncolo che vive nella città di Agrabah, ai margini del deserto, s’innamora della principessa Jasmine che, estroversa e ribelle, sarebbe destinata per legge a sposare un uomo del suo stesso rango. Lei è costretta a maritarsi senza amore per dare continuità al Sultanato, lui è un ragazzo astuto, cuore d’oro e anima pura, perennemente braccato dalla legge.

È il principio di una storia avvincente, moderna e classica allo stesso tempo che, attraverso un incredibile musical, sarà in scena domenica, in un doppio spettacolo alle 17 e alle 21, al Teatro Civico. Diciotto brani musicali originali che assicurano divertimento ed emozioni ad un pubblico di ogni età. Dopo il successo dell’edizione 2010, torna, grazie alla Compagnia dell’Ora, un’edizione completamente rinnovata del musical tutto italiano nato da un’idea del compianto Stefano D’Orazio (suo anche il testo e le liriche), indimenticabile batterista dei Pooh, e le musiche dei suoi ‘Amici per sempre’ Roby Facchinetti, Dodi Battaglia e Red Canzian. Interpreti principali nei ruoli di Aladin e Jasmine sono Eugenio Grandi e Angela Ranica; nel ruolo del Genio della lampada, Max Laudadio. "Sono partito dal teatro – ha dichiarato Max Laudadio –, ho preso parte a diversi musical quando ero più giovane, poi la vita ti porta a fare altro, ma la passione per questo genere teatrale è rimasta dentro, l’ho sempre coltivata, ho continuato a studiare e sono contento che sia arrivata questa opportunità".

Con la regia e la direzione artistica di Luca Cattaneo, è una storia di amore e amicizia, di ribellione e di giustizia, in una cornice fiabesca arricchita da un pizzico di magia, dove i sogni più profondi possono diventare realtà. Il perfido Jafar, Gran Visir di corte, progetta di impossessarsi di una lampada magica che racchiude un genio in grado di esaudire tre desideri, e per recuperarla ottiene la collaborazione dello stesso Aladin, lusingandolo con promesse di ricchezza. Ma il giovane scopre il segreto della lampada e fa amicizia con il Genio stesso, che si pone al suo servizio. Sarà il casuale incontro tra Aladin e il Genio ad offrire al ragazzo la forza di reagire per tentare di cambiare il suo destino e quello della sua amata. Intanto Jafar non si rassegna e farà di tutto per impossessarsi della lampada magica e ostacolare l’amore fra il giovane e la principessa. Biglietti i su Vivaticket e TicketOne e al botteghino del Civico orario 8.30-12 oggi e domani, info 0187 727521 o all’email info@teatrocivico.it.

Marco Magi