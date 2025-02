Il latitante si nascondeva a Ostra. Era evaso dal carcere in Romania

È stato arrestato il 25enne evaso dal carcere in Romania, dove doveva scontare altri due anni e mezzo di carcere per reati legati al traffico di stupefacenti. E dopo aver girato in diversi paesi d’Europa, grazie a un documento falso, qualche mese fa era riuscito ad arrivare in Italia e si era sistemato in un paese dell’entroterra senigalliese. Giovedì, il personale del Commissariato, a seguito di un’intensa attività d’indagine, lo ha rintracciato e arrestato. Sull’uomo pendeva un mandato di arresto europeo. All’arrivo degli agenti, era nell’abitazione dove si era sistemato con moglie e figli. Il 25enne non si è arreso e ha tentato la fuga calandosi dal terrazzo. I poliziotti sono riusciti a bloccarlo prontamente e lo hanno sottoposto agli accertamenti per accertare la sua vera identità. Al termine delle operazioni, lo hanno trasferito nel carcere di Montacuto in attesa di essere estradato nel proprio paese. L’importante operazione portata a termine dagli agenti, ha consentito di trarre in arresto un evaso che da tempo era ricercato in tutta Europa. L’uomo e i suoi familiari conducevano una vita normale e non avevano destato alcun sospetto nel piccolo comune dell’entroterra dove si erano sistemati probabilmente grazie anche ad alcuni complici.