Il lavoro è un sogno "Nessuno ci assumeva: siamo dovute ripartire dalle nostre tradizioni"

di Sara Ferreri

"Ho fatto diversi colloqui e cercato lavoro in diversi modi ma ogni volta c’è un motivo per il quale non possiamo essere noi a svolgere quel lavoro. Una volta mi hanno detto perché porto gli occhiali, un’altra perché sono donne e sai questa azienda predilige gli uomini e non certo per la pesantezza del lavoro". A parlare è Marcella Montesi, 34 anni accanto a sua sorella Valentina di 29. Sono entrambe disoccupate e senza reddito di cittadinanza o disoccupazione. Vivono a Cupramontana, la capitale del Verdicchio, dove hanno fatto esperienza come volontarie durante la nota Sagra dell’Uva ma da diverso tempo ormai, non riescono a trovare alcuna occupazione. "Ho dovuto lasciare gli studi universitari in scienze alimentari a 5 esami dalla laurea, per uno scompenso alla vista emerso in pieno Covid e per il quale tra l’altro i miei genitori si sono dovuti indebitare – spiega Valentina -. Il medico mi ha consigliato di lasciare l’università sia per non sforzare la vista che per lo stress emotivo. Così ho pensato assieme alla mia famiglia di valorizzare le attività artigianali e casalinghe che mia madre e mio padre ci hanno tramandato: in particolare da mia mamma Anna la sartoria, l’uncinetto, la pasta fatta in casa, da mio padre il realizzare cesti in vimini, lui è bravissimo. Con mia sorella abbiamo pensato di realizzare un canale YouTube così da condividere le nostre conoscenze".

Per loro però la festa del primo maggio sarà meno festa perché il loro pensiero è quello del lavoro che non c’è e che temono di non trovare più, nonostante la loro età. Nei loro occhi si legge sconforto: "Accetteremmo qualsiasi lavoro anche umile – spiegano – non per forza da ufficio. Possiamo contare sull’automobile dei nostri genitori per ora per spostarci e non abbiamo problemi di orari o festivi". Un appello accorato che arriva da una famiglia umile di provincia con dei genitori che stanno invecchiando con la preoccupazione di non poter vedere un futuro per le loro due adorate figlie. "Viviamo ancora grazie alla pensione minima dei nostri genitori che fanno sempre più fatica, visto il costo della vita sempre più alto – spiegano le due sorelle -. Per ottenere il reddito di cittadinanza dovremmo andare a vivere da sole, ma chi ci fa un contratto senza lavoro? Già qui siamo in affitto e poi riusciremmo con quel sussidio a vivere?". Non manca la sfiducia ma se Marcella, diploma agrario e conoscenze contabili, è iscritta al centro per l’impiego e alle agenzie interinali che ogni tanto le propongono "qualche colloquio e soprattutto corsi", Valentina no. Sembra sfiduciata anche se il canale YouTube sembra restituirle un po’ il sorriso. "Vede, questo abito l’ho realizzato interamente io, con una stoffa che avevamo in casa – dice mostrando un abito estivo floreale -. Disegnato e cucito grazie all’esperienza di mia mamma. Avevamo bisogno tutti di un abito per una cerimonia e così ho pensato che sarebbe stato bello oltrechè economico realizzarlo da sola". Un talento che Valentina, in fondo al cuore, vorrebbe mettere a frutto e fare in modo che magari possa essere la sua via d’uscita a giornate tutte simili sovrastate dalla rassegnazione.