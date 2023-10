Il Lecco all'assalto del Cittadella: Sfida per la Svolta nella Lotta per la Salvezza

A Cittadella per la partita del riscatto e della svolta. Dopo la deludente prestazione, con annessa sconfitta (meritatissima), contro la FeralpiSalò, al termine di una gara in cui la squadra bluceleste ha fatto veramente pochino, il Lecco, ultimo in classifica, proverà oggi pomeriggio in casa del Cittadella, con inizio alle 16.15, a riprendere o, meglio, a prendere la retta via verso una salvezza possibile ma che al momento attuale appare tutta da costruire. "Dobbiamo avere la coscienza di quel che siamo - ha detto Foschi ieri in conferenza stampa -, mi aspetto una reazione e un miglioramento della prestazione perché ritengo che siamo una squadra all’altezza. Finora ci ha messo sotto solo il Catanzaro nel primo tempo".

In allenamento la squadra ha lavorato molto, anche sulla difesa a 4 ma una soluzione del genere, almeno oggi, appare improbabile. La posizione di Foschi è (per ora) salda.

"I ragazzi stanno lavorando sempre benissimo negli allenamenti, ci seguono ciecamente e sono convinti che i risultati arriveranno".

Risultati: FeralpiSalò-Spezia 1-2, Brescia-Ascoli 1-1, Pisa-Cosenza 1-2, Modena-Venezia 1-3, Ternana-Reggiana 3-0.

Oggi: Palermo-Sudtirol, Bari- Como, Sampdoria-Catanzaro, Cittadella-Lecco, Cremonese- Parma.

Classifica: Parma punti 17, Venezia 15, Palermo, Como 13, Modena, Catanzaro 12, Cosenza 11, Sudtirol e Cremonese 10, Brescia e Cittadella 9, Pisa 8, Bari e Ascoli 8, Reggiana 7, Spezia 5, FeralpiSalò 4, Sampdoria 3, Ternana 2, Lecco 1.

Fulvio D’Eri