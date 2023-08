Il Lecco costretto ai supplementari Ma c’è fiducia

di Fulvio D’Eri

Oggi il Lecco conoscerà il suo destino sportivo! Finalmente, dopo un tira e molla durato oltre due mesi, la società del patron Paolo Leonardo Di Nunno nella giornata odierna avrà in mano l’esito del ricorso proposto al Consiglio di Stato dal Perugia (non tanto di quello proposto dal Foggia che è difficilmente praticabile) e saprà quindi se potrà giocare quest’anno in quella serie B conquistata sul campo, vincendo i playoff (nella doppia finale proprio contro il Foggia) al termine di una stagione incredibile nella quale ha sovvertito ogni pronostico.

La gioia del Lecco, di un’intera società e di una tifoseria assai appassionata, dopo aver vinto i playoff lo scorso 18 giugno, è durata pochi giorni. A causa di un ritardo nell’invio di parte della documentazione (quella relativa al campo in cui giocare le partite casalinghe in attesta dei lavori al Rigamonti Ceppi per l’adeguamento alle norme imposte dalla Lega B per giocare partite ufficiali), infatti, la richiesta di iscrizione del Lecco non era stata accettata. Tra ricorsi e controricorsi si è arrivati alla sentenza del Tar del Lazio di inizio agosto che ha di fatto sancito la promozione del Lecco nella serie cadetta del calcio italiano.

Ora nella città manzoniana si attende l’ultimo grado di giudizio, quello appunto del Consiglio di Stato che si è riunito ieri. La sentenza è attesa per la tarda mattinata odierna o al più per il pomeriggio e metterà la parola fine su questa vicenda giuridico sportiva che ha tenuto col fiato sospeso società, città e tifosi e che ha confermato come la giustizia sportiva vada riformata al più presto. In casa del Lecco filtra un cauto ottimismo. La sensazione è che l’impianto, diciamo così, della sentenza emessa dal Tar del Lazio sia piuttosto "inattaccabile" e che quindi il Consiglio di Stato, difficilmente, la può ribaltare e sconfessare.

E poi c’è il mercato sempre caldo. Il Lecco ha infatti un nuovo portiere. Umberto Saracco, nato nel 1994 a Moncalieri, è sceso in campo ieri pomeriggio per il primo allenamento da guardiano bluceleste. Il 29enne formatosi nel Torino vanta una lunghissima militanza nel Cosenza, lì dov’è rimasto dal 2014 al gennaio 2022 prima di trasferirsi alla Fidelis Andria. Durante l’ultima stagione ha vestito in 40 occasioni la maglia del neopromosso Audace Cerignola, giunto a un soffio dalla qualificazione alla semifinale play off.

Sembrava praticamente fatto anche il passaggio di Alessandro Galeandro, attaccante classe 2000, dall’Alessandria al Lecco, che poi lo avrebbe girato in prestito al Gubbio in Serie C. Ma nelle ultime ore le cose sarebbero cambiate. Il calciatore avrebbe manifestato la volontà di giocare in Serie B, congelando dunque la trattativa che lo avrebbe portato in Umbria, con il Cittadella che si è inserito nella corsa.