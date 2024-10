Il libro definitivo: "Con lui per sette mesi. Senza la paura di dire anche gli insuccessi"

Con la scomparsa di Francesco Merloni "finisce un’epoca". Frase a volte abusata. Ma non in questo caso, anche perché a pronunciarla è uno che l’imprenditore e politico fabrianese ha imparato a conoscerlo bene, avendogli dedicato un libro ‘definitivo’ come "Francesco Merloni. Il secolo dello sviluppo - Internazionalizzazione e coscienza territoriale" (Il lavoro editoriale). E’ Giorgio Mangani, che ha firmato un’opera assai apprezzata, anche perché nelle sue pagine il ‘protagonista’ gli si è aperto in modo totale, con grande sincerità.

Mangani, come è nata l’idea del volume?

"La famiglia già in precedenza aveva tentato di fare qualcosa del genere, ma i risultati non furono quelli attesi. Io accettai di scrivere il libro anche perché mi fu lasciata grande libertà. Il mio non è certo un panegirico. Lo disse anche Ferruccio De Bortoli alla presentazione a Roma, cui intervennero, fra gli altri, Draghi, Amato, Prodi e Letta: il libro è tutt’altro che agiografico. Un’osservazione che mi ha fatto piacere".

Con Merloni com’era il rapporto?

"Fu sempre molto gentile, come era lui. Per sei o sette mesi ci incontrammo nella sede dell’azienda a Fabriano, tutte le settimane. Lui andava ‘a braccio’, poi io confrontavo tutte le informazioni con i documenti, avendo anche accesso all’archivio della Fondazione Merloni. Il libro è la storia della vita economica, politica e culturale di Merloni, ma è anche la storia del modello economico marchigiano, la dimostrazione che anche in una regione ‘decentrata’ si poteva fare qualcosa. Si parva licet, è la stessa cosa che ho fatto io con la mia casa editrice".

Una storia di successi, quella dei Merloni.

"Un grande successo fu la produzione di scaldabagni elettrici. Prima si viveva nella paura che la fiamma si spegnesse. A garantire la sicurezza vennero gli scaldabagni Ariston, che ebbero un enorme successo in Cina, dove il gas era poco raffinato, poco fluido. Ma ci furono anche disavventure. All’inizio i cinesi copiavano i nostri prodotti, e non si poteva fare niente contro di loro a livello legislativo".

Merloni le confessò i successi ma anche i fallimenti vero?

"Sì, fu molto sincero. Non è una cosa da poco per una persona che fu anche senatore e ministro. Ad esempio, la Merloni fu la prima azienda straniera ad aprire uno stabilimento in Belgio, ma per quasi vent’anni ebbe grossi problemi nell’esportazione di scaldabagni in Germania".

E il Merloni politico?

"Un esempio? Mi raccontò che quando votò contro il rifinanziamento delle aziende statali, votato invece dalla Dc, Andreotti gli chiese: ’ma chi te lo fa fare?’ Si sarebbe inimicato molti compagni di partito. Ma per lui quel finanziamento voleva dire buttare i soldi dei cittadini. Alla fine gli chiesi di fare un bilancio della sua attività. Gli domandai quanto avesse pesato, lui, che fu deputato, senatore, ministro. Mi rispose: ’ma cosa vuole che abbia contato?’".

Risposta da vero marchigiano?

"Sicuramente era diverso dal fratello Vittorio, più visionario, più veloce nel pensar e fare le cose. Più ‘milanese’".

Raimondo Montesi