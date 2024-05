Il libro di Polverari: "La guerra e la rinascita: ecco il Cantiere Ancona che continua anche oggi"

di Raimondo Montesi

Polverari, perché ha deciso di raccontare il ‘cantiere Ancona’?

"Il dopoguerra ha rappresentato uno iato, una frattura rispetto al passato. Il conflitto aveva distrutto una città".

Come fu gestito tutto questo? Spicca la ‘rinuncia’ a ricostruire la città com’era prima, con le conseguenze che vediamo anche oggi.

"C’erano altre urgenze. Bisognava liberarsi dalle macerie, senza dimenticare che l’occupazione alleata durò almeno fino al 1945. Poi Ancona dovette andare avanti con le proprie forze. C’era l’esigenza di dare una casa a tutti quelli che l’avevano perduta. L’attentato di Michele Cannarozzo al Metropolitan nel 1955, in segno di protesta per il mancato assegnamento di un’abitazione decente, fu solo la punta dell’iceberg. Poco dopo il sindaco Angelini disse che quasi mille famiglie vivevano ancora in condizioni precarie. Alcune stavano nelle baracche in lamiera costruite dagli alleati". Eppure c’era una grande voglia di ‘ripartire’.

"Due mesi dopo l’attentato, in corso Carlo Alberto si formò una folla davanti al concessionario Fiat per vedere la nuova 600, il sogno della classe media. C’era tutta Ancona. I problemi erano tanti, ma si voleva voltare pagina".

Ma era inevitabile ‘abbandonare’ il centro storico?

"No, si poteva ricostruire in un’altra maniera. Nel libro riporto dei progetti che intendevano, ad esempio, restituire la residenzialità al porto. Invece si approfittò dell’occasione per distruggere le case rimaste. Servivano spazi per allargare le banchine, per sviluppare il settore merci. Qui nacque la frattura tra città e porto che ci portiamo dietro anche oggi".

Emblematica è anche la scelta della sede del Comune.

"La si poteva mantenere a Palazzo degli Anziani, rispettando la memoria storica della città. Ci fu anche un grande dibattito, ma alla fine si scelse l’ex Palazzo del Littorio. Palazzo degli Anziani ospitò prima la Pinacoteca, poi l’Università, ma rimase né carne né pesce. Si creò un ‘buco’ nel cuore di Ancona, soprattutto nell’area verso via Birarelli. Basti pensare all’ex convento di San Francesco, che era il centro culturale cittadino".

La rinascita venne dal porto. I cantieri, la Fiera della pesca... "Sì, a cominciare dalle commesse norvegesi. Dai cantieri uscirono ottime navi, che diedero lustro al porto. Poi vennero le petroliere. Era la nostra maggiore industria. Non dimentichiamo poi che Fernando Tambroni fu anche ministro della marina mercantile".

Altro personaggio chiave fu il già citato Francesco Angelini. "Angelini fece di una fabbrica locale un’industria di livello nazionale, eppure rimase sempre ad Ancona. Non rinunciò mai alla residenzialità. Aveva anche una passione per l’agricoltura".

Dalle cronache emerge il desiderio di dimenticare il passato e ‘divertirsi’.

"C’erano tre cinema con oltre mille posti. Solo il Metropolitan ne aveva 1.600. E poi c’era la Fiera della Pesca, dove si tenne anche il Festival della Canzone che lanciò Adriano Celentano. Per le Muse bisognerà aspettare il 2002... Così, Franco Corelli, che aveva successo in tutto il mondo, non potè mai cantare ad Ancona. Nel libro ho tentato di dare anche una visione della vita culturale di quegli anni, ricordando figure dimenticate, come Lirio Arena, per il teatro, o Ambron, Acquabona, Cipolloni, Trevi, Morelli. Non tutti artisti di primo piano, ma importanti per Ancona".