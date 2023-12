Il liceo Benincasa si trasferisce all’ex Savoia

Ora è ufficiale: l’istituto superiore Benincasa si trasferisce in centro. Le 800 persone della comunità scolastica di via Marini (studenti, docenti e personale Ata) traslocheranno a breve per stabilirsi provvisoriamente nell’ex sede del liceo Savoia. Lo storico palazzone di via Vecchini, all’incrocio tra via San Martino, via Palestro e via Montebello, è pronto ad accogliere gli studenti del liceo economico, turistico e linguistico (escluso il Cambridge). Un investimento da 10 milioni e 500mila euro: tanti soldi, insomma, per rimettere a nuovo il plesso di via Marini 35 (5500 metri quadrati), che verrà demolito grazie ai fondi del Pnrr, il Piano nazionale ripresa e resilienza. Tutto dovrà essere pronto per il 2026, pena la perdita degli stanziamenti. A chiarirlo, è la dirigente scolastica del Savoia Benincasa, Maria Alessandra Bertini. Il nuovo plesso sarà ultra moderno e al passo con i tempi.

"I ragazzi dello scientifico non saranno interessati dal trasferimento – rimarca la preside – I lavori all’ex Savoia, che hanno previsto la rimessa a punto di tutta l’impiantistica e del sistema di areazione interna, sono in fase di conclusione e le aule sono state attrezzate nell’ottica di una dimensione innovativa che da sempre connota la scuola. Si è cercato di dare anima ad una istituzione storica importante, che ha segnato nel cuore della città la carriera scolastica di tanti anconetani".

Ma la città è col fiato sospeso per il nodo traffico. Già, perché se ad Ancona il problema del parcheggio è un tema annoso, ora potrebbe esserlo ancora di più. Ma Bertini smorza i toni e rassicura: "Il capolinea degli autobus è in piazza Cavour, a due passi da lì. Mi sento di caldeggiare l’uso dei mezzi pubblici, il nodo traffico è un problema presente in città" riconosce lei.

L’8 gennaio il plesso sotto la questura sarà già vuoto. "I tempi del Pnrr? Spero vengano rispettati, sono perentori, pena la perdita dei finanziamenti. Si tratta di due anni, dal 2024 al 2026, per demolire e ricostruire".

