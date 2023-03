Il liceo Mannucci omaggia Carlo Urbani

"Andare in quei posti dove la povertà è estrema con Carlo e i nostri tre figli è stata un’esperienza bellissima che rifarei comunque. Abbiamo incontrato persone che anche se non hanno niente danno molto, sono loro che aiutano te". Così Giuliana Chiorrini, moglie del medico della Sars Carlo Urbani ieri, incontrando gli studenti del liceo artistico Mannucci. Un’iniziativa nata in occasione della giornata dei Giusti, istituita dal Parlamento Europeo, dedicandola alla memoria di Carlo Urbani e Gino Strada, medici che scelsero di dedicare la loro vita al servizio dei più deboli, vivendo la loro professione in terre caratterizzate da grande povertà e conflitti. Ai due medici sono state dedicate specifiche targhe e poiché "c’è un albero per ogni uomo che ha scelto il bene" sono stati messi a dimora due arbusti, un acero e un melograno, nel Giardino dei Giusti inaugurato lo scorso anno scolastico. Accolti dal dirigente scolastico del Mannucci Luca Serafini, sono stati ospiti oltre a Giuliana Chiorrini Urbani, lo scrittore Vincenzo Varagona, Roberto Gigli in rappresentanza dell’Associazione italiana Carlo Urbani e alcuni volontari di Emergency di Macerata.