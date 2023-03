Il lockdown e la crisi del settore crociere

Il lockdown è stato un periodo difficile per tutti. Molte aziende sono fallite, invece molte si sono riprese. Una delle industrie più colpite è stata quella delle crociere. Anche ad Ancona durante la pandemia una nave da crociera molto grande ha sostato per diverse settimane, la C. M., una bellissima nave italiana, tra quelle che hanno risentito di più di tale situazione. Ovviamente a causa di tale incredibile emergenza sanitaria alcune grandi navi sono state vendute ad altre flotte rischiando il fallimento. Molte dopo il lockdown si sono riprese, ma con difficoltà perché bisognava affrontare tanti problemi, come la manutenzione. Dopo tale difficile periodo, inoltre, tutte le compagnie sono restate ferme per molti mesi e ciò ha portato anche al deterioramento delle stesse navi e per questo la maggior parte delle imbarcazioni sono state sottoposte a importanti lavori. Nonostante ciò ci sono tutt’ora tante navi fuori servizio, ormeggiate nei porti, continuamente scambiate tra una flotta e l’altra. Ma le compagnie italiane non sono state le sole ad andare in crisi: ce ne sono state moltissime altre di vari paesi. Molte navi sono addirittura state demolite e smembrate pezzo per pezzo. Moltissime navi hanno avuto più o meno la stessa sorte, anche perché erano tutte navi vecchie di piccola stazza, con pochi ponti e poche delle funzionalità tecnologiche che si hanno su navi moderne. Tra il 2020 e il 2023 sono state demolite 1525 navi da crociera, una vera e propria strage, anche se molte flotte si sono riprese a modo loro tra mille difficoltà economiche.

Pietro 2C