Il "Luca Pecchia Jazz Trio" è di scena stasera al Kokogena

Torna la musica dal vivo al Kokogena music drink & food di Osimo. Questa sera (ore 22) nel locale di via Fonte Magna si esibirà il Luca Pecchia Jazz Trio, composto dal noto chitarrista, dal contrabbassista Giordano Pietroni e dal batterista Francesco Vitale.

La serata, oltre al concerto, comprende un dj-set e una jam session aperta a musicisti di jazz e di blues. Pecchia, diplomato in chitarra e musica elettronica al Conservatorio ‘Rossini’ di Pesaro e in musica jazz al Conservatorio ‘Morlacchi’ di Perugia, ha seguito seminari con maestri come Walter Branchi, Jack Walrath, Jim Kelly, Battista Lena e addirittura Pat Metheny. Nell’ambito della musica classica ha tenuto concerti come solista ed ha collaborato con l’Orchestra Filarmonica Marchigiana, soprattutto in campo operistico, anche al fianco di solisti di chiara fama (Cristiano Rossi, Luciano Pavarotti, Renato Bruson).

Nell’ambito jazzistico Luca Pecchia ha collaborato in concerti e session con Jack Walrath, Enrico Rava, Rita Marcotulli, Bruno Tommaso, Tino Tracanna, Eddie Wied, Betty Carter, Carlo Atti, Augusto Mancinelli, Marche Jazz Orchestra. E’ co-direttore e fondatore della Big Band "Soulfigers Orchestra".

Ha al suo attivo un CD prodotto da Harmony Music (Firenze) su musiche di Serge Gainsbourg reinterpretate in chiave jazz, presentato a Parigi nel ‘95. Ha lavorato in studi di registrazione come chitarrista ed arrangiatore e, nell’ambito dell’editing del suono, come consulente e dimostratore per ditte di strumenti musicali elettronici. Oltre all’attività di insegnamento che svolge abitualmente da circa un decennio in scuole private di musica, ha partecipato in qualità di insegnante ai seminari estivi di ‘Arcevia in Jazz’. Pecchia attualmente è titolare delle cattedre di chitarra ed armonia moderna al Liceo Musicale ‘Biondi’ di Camerino.