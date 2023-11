Il Lumezzane attacca a testa bassa ma il muro del Legnago è invalicabile

Non bastano al Lumezzane l’assedio finale e una mezz’ora giocata in superiorità numerica per avere ragione di un Legnago che ha saputo difendersi con grande attenzione, riuscendo così a portare a casa un risultato positivo davvero prezioso. La prima parte della gara è ricca di capovolgimenti di fronte, ma con il passare dei minuti aumenta la pressione della squadra di Franzini, che prima dell’intervallo va vicina al vantaggio con Ilari e Cannavò. Nella ripresa i valgobbini insistono in avanti per concretizzare i loro sforzi, ma la rete difesa da Fortin rimane inviolata. Al 23’ Viero lascia i suoi compagni in inferiorità numerica. I rossoblù cercano allora di approfittare dell’occasione, ma, nonostante un generoso forcing finale, non riescono a trovare lo spunto vincente. Lu.Ma.